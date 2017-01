Chassidischer Sänger gegen Obama

JERUSALEM

5. Januar 2017

Mordechai Ben David: «Frieden erst, wenn der Schwarze gegangen ist».

An einem Konzert am 29. Dezember in Jerusalem hat der bekannte chassidische Sänger Mordechai Ben David eine Breitseite gegen den scheidenden US-Präsidenten Barack Obama losgelassen. Als er ein Lied über den Frieden sang, stellte er dem Publikum folgende Frage: «Wisst Ihr, wann Frieden sein wird? In ein paar Wochen, wenn die USA einen neuen Präsidenten haben werden und der Kushi nach Hause geht.» Kushi ist ein herabwürdigendes hebräisches Wort für eine schwarze Person. – Das Publikum brach in Applaus aus. Unter den Zuhörern befanden sich einige Offizielle der Jerusalemer Stadtverwaltung und der israelischen Regierung, einschliesslich Bürgermeister Nir Barkat und Innenminister Aryeh Deri. Wie sie auf die politisch motivierte Beifallskundgebung und die Worte des Sängers reagiert habe, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. [TA]