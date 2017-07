Charedi auf Clavadel

STANDPUNKT

Roger Weill, 30. Juni 2017

Schaukäserei Clavadeler Alp ob Davos, Mitte Juni an einem herrlichen, sonnigen Nachmittag: Ein junges, charedisches­ Ehepaar mit Kleinkind aus dem Ausland betritt den in einer harmonisch in die Berglandschaft eingebetteten Restaurations- und Milchbetrieb auf 2000 Metern über Meer, nachdem die Familie den recht steilen Aufstieg mit Kinderwagen gemeistert hat. Die bewirtete Terrasse mit traumhafter Aussicht auf das Landwassertal und die Landschaft Davos lassen die drei allerdings links liegen: Der Mann will mehr über die Schaukäserei wissen. Er tauscht sich angeregt mit der mühelos Englisch sprechenden Betriebsleiterin aus. Schliesslich erfährt er den Zeitpunkt der nächsten Führung und kündigt an, den Weg am darauffolgenden Morgen allenfalls nochmals alleine unter die Füsse zu nehmen, um am morgendlichen Schaukäsen dabei zu sein, «wenn aus hochwertiger Alpmilch feiner Alpkäse hergestellt wird» – wie es auf der Homepage www.clavadeleralp.ch vollmundig und appetit­anregend heisst.

Hätte es sich um «normale» Gäste in traditioneller Wanderkluft gehandelt, wäre mir die Szene nicht weiter aufgefallen. Doch meine optisch ins Auge stechenden Glaubensgenossen in den Schwei­zer Alpen lassen mich in meinem Innersten einfach nicht kalt beziehungsweise gleichgültig, wenn sie zum einen hoch über dem Tal Gott etwas näher kommen und zum anderen dem in diesem Fall wörtlich zutreffenden Klischee des «wandernden Juden».

Statt wie vorgetäuscht die Geschichte über den bäuerischen Betrieb auf der Clavadeler Alp auf der grossen Schautafel zu studieren, habe ich in bester Mossad-Manier unauffällig die Unterhaltung zwischen dem offenbar ernsthaft an der Herstellung von nicht koscherem Bergkäse interessierten Charedi und der bereitwillig Auskunft gebenden Gastgeberin ausgehorcht. Weshalb? Trage auch ich als weltlicher Schweizer Jude ein Vorurteil in mir, das besagt, dass charedische Juden, obendrein noch aus dem Ausland, in ihrer typisch schwarz-weissen Bekleidung nicht so ganz zur heilen Schweizer Bergwelt passen? Oder mache ich mir aus innerjüdischer Solidarität Sorgen, dass sich meine Glaubensbrüder nicht «comme il faut» verhalten, wenn sie ein «gojisches» Restaurant betreten – wenn sie es denn betreten? Beispielsweise, indem sie nur die Toilette benutzen, nach Entsorgungsmöglichkeiten suchen und nicht wenigstens, um einen «chilul haschem» (Entheiligung des göttlichen Namens) zu ver­meiden, den Gepflogenheiten entsprechend auch etwas zum Trinken bestellen?

Ich gebe es zu: Ich konnte irgendwie nicht glauben, dass sich der sehr freundliche Mann und seine ebenso sympathische junge Frau ohne Hintergedanken für die Schaukäserei erwärmen konnten. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich selbst einem Klischee auf den Leim gekrochen bin, das sich im Lauf der letzten Jahre bei meinen regelmässigen sommerlichen Besuchen in Davos gebildet hat.

Welche Faszination die Alpen gerade auch auf orthodoxe Juden ausüben, dass es hierzulande einst in Arosa, Davos, Grindelwald, Leysin, St. Moritz,­ Koscher-Unterkünfte mit Gästen aus aller Welt gegeben hat, weiss ich nicht erst seit der vor wenigen Jahren gezeigten Ausstellung «Hast du meine Alpen gesehen?» Das Jüdische Museum Hohenems­ hatte die jüdische Beziehung zu den Bergen eindrücklich thematisiert.

Übrigens: Ob der von mir belauschte Mann am Tag danach nochmals auf der Clavadeler Alp erschienen ist, weiss ich nicht. Und es geht mich auch nichts an.

Roger Weill war in den neunziger Jahren Redaktionsleiter des «Israelitischen Wochenblatts» und der «Jüdischen Rundschau». In dieser Kolumne wirft er einen Blick auf das hiesige jüdische Leben von heute und gestern.