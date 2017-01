Chaos-Tage in Amerika

USA-POLITIK

30. Januar 2017

Das Weisse Haus steckt bei einer umstrittenen Erklärung zum Holocaust-Gedenktag nicht zurück. Proteste gegen den Einreise-Stop für Muslime halten an. Und eine Neuerung beim Nationalen Sicherheitsrat löst weithin Entsetzen aus.

Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hat Donald Trump als Präsident mit einer überparteilichen Tradition gebrochen und Juden nicht als Ziel und Opfer des Nazi-Völkermordes genannt. Stattdessen sprach er in seiner Erklärung von den «Opfern, Überlebenden und Helden des Holocaust». Die Wortwahl hat weithin Unmut und Proteste nicht nur unter jüdischen Amerikanern ausgelöst. Auch der demokratische Senator Tim Kaine warf Trump «Holocaust-Leugnung» vor ( Link).



Gestern Sonntag doppelten Sprecher Trumps bei der Kontroverse nach und betonten, die Wortwahl sei Absicht und nicht etwa ein Versehen gewesen. Darauf reagierte sogar der hart-konservative Kolumnist John Podhoretz (Link) mit der Headline «Der Holocaust-Horror des Weissen Hauses» und schrieb, der Begriff Holocaust definiere unter den Verbrechen der Nazis allein die Vernichtung der Juden in Hitlers Machtbereich.

Etliche Kommentatoren machten als Quelle der Erklärung rasch Steve Bannon aus, den strategischen Berater Trumps und ehemaligen Chef der rechtspopulistischen Plattform breitbart.com. Dieser war nicht nur bei der aggressiven Antrittsrede von Trump federführend, sondern auch bei der Flut extremistischer, exekutiver Anordnungen bis hin zu dem Einreise-Stop für Bürger sieben muslimischer Staaten und von Flüchtlingen aus dem Syrischen Bürgerkrieg vom Freitag. Bannon erscheint zunehmend als der wichtigste unter den zahlreichen Ratgebern Trumps.

Dieser liess am Samstag eine weitere Bombe platzen und ordnete eine tiefgreifende Umgestaltung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) an. Bannon soll dem Gremium fortan als permanentes Mitglied angehören. Diese Ehre hat nicht einmal Karl Rove genossen, der engste Berater von George W. Bush. Von einer Dienstzeit bei der Navy vor 40 Jahren abgesehen fehlt Bannon dafür auch jede fachliche Qualifikation. Während der Rechtspopulist nun in die Steuerzentrale der Sicherheitspolitik einrückt, werden die Stabschefs der Streitkräfte und der Direktor der Geheimdienst-Koordination (DNI) nur noch auf besondere Einladung an den NSC-Sitzungen teilnehmen.

Damit nimmt der «AltRight»-Ideologe Bannon die Stelle der bestqualifizierten Sicherheits-Experten Amerikas ein. Fachleute wie der ehemalige NSC-Mitarbeiter und Herausgeber von «Foreign Policy» David Rothkopf betrachten die Massnahme als Katastrophe für Amerika und die Welt: ein Mann mit derart «rassistischen, frauenfeindlichen und islamophoben Ansichten» dürfe keinen Einfluss über strategische Entscheidungen bekommen.

Derweil hat der von Trump angeordnete Einreise-Stop für Muslime syrische Flüchtlinge am Sonntag weitere Republikaner im Kongress zu Kritik bewegt. Sogar der anhin loyale Fraktionsführer im Senat Mitch McConnell hat Unbehagen über «Religions-Tests» bei der Einwanderung bekundet (Link).

Während Proteste gegen die mutwillige, inhumane und unausgegorene Aktion in den USA fortlaufen, finden jüdische Prominente kreative Wege der Solidarität mit Muslimen. Die Schauspielerin Mayim Bialik und Ex-Aussenministerin Madeleine Albright haben die Absicht signalisiert, sich als Muslimas registrieren zu lassen, sofern Trump auch seine Absicht realisiert, ein «Register für Muslime» in den USA einrichten (Link). [AM]