Chanukkafeier mit Holocaustüberlebenden

NEW YORK

2. Januar 2017

Der Metropolin Council veranstaltete in Brookly für rund 500 Holocaustüberlebende, wovon viele nahe der Armutsgrenze leben, eine feierliche Gala.

In New York gibt es tausende, wenn nicht gar zehntausende von Veranstaltungen zu Chanukka. Von dem öffentlichen Anzünden der Lichter der weltgrössten Menorah vor dem Plaza Hotel, die nur mit einen Kran erreicht werden kann, bis hin zu einer Fire and Ice («Feuer und Eis») Veranstaltung, wo ein Rabbiner auf Schlittschuhen Kerzen auf einer Eisskulptur-Menorah erleuchtet. Doch ohne Frage eine der beeindruckendsten Momente dieser Feiertage spielte sich in Borough Park, Brooklyn, ab, wo 500 Holocaustüberlebende aus allen Stadtteilen zusammen kamen. Der Metropolitan Council, ein jüdischer Dachverband für soziale Tätigkeiten, zu denen auch Programme für Holocaustüberlebende zählen, hatte eine feierliche Gala organisiert, deren Höhepunkt ein Konzert von Lipa Schmeltzer, einem orthodox-jüdischen Entertainer, der von den Medien aufgrund seiner Kleidung als «chassidische Lady Gaga» getauft wurde, war. Als Schmeltzer den auf der Bühne aufgestellte Chanukkaleuchter anzünden wollte, bekam der Musiker unerwarteten Besuch. Ein 87-jähriger orthodoxer Mann kam zu Schmeltzer und erklärte ihm auf Jiddisch, dass er Auschwitz überlebt habe. Der Mann krempelte seinen Ärmel hoch und zeigte seine Tätowierung. «Du bist keine Nummer, sondern Du bist ein Mensch. Ein Vater. Ein Grossvater. Ein Urgrossvater. Ein Ururgrossvater. Dies ist das Wunder von Chanukka», erklärte der sichtlich gerührte Schmeltzer, der gemeinsam mit dem Überlebenden den Segensspruch sang. Knapp sechzigtausend Holocaustüberlebende leben im Grossraum der Stadt New York, etwa die Hälfte von ihnen nahe der Armutsgrenze. Organisationen wie der Metropolitan Council sorgen dafür, dass sie die letzten Lebensjahre in Würde verbringen können. [JV]