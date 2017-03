Chabad in Afrika

AFRIKA

Cnaan Liphshitz, 3. März 2017

Trotz hoher Kriminalität expandiert Chabad Lubavitch in Afrika, einem Kontinent, in dem viele Menschen vom spirituellen Charakter der Organisation angezogen werden.

Rabbi Avromy und seine Frau Sternie Super möchten die alte Synagoge in Kenia in ein Gemeindezentrum umwandeln.

Rabbi Shmuel Notik befand sich an einem Freitagabend in der kenianischen Hauptstadt Nairobi auf dem Weg zum Schofarblasen, als sechs mit Messern bewaffnete Männer ihn in einer dunklen Strasse aufhielten. Notik, ein Anhänger der Chabad-Chassidim, hatte seine Arbeit in Kenia kurz vor dem Zwischenfall im Jahr 2014 begonnen. Er gab den Angreifern sein Gebetbuch und sein Schofar. Mehr trug er als frommer Jude nicht auf sich, denn er wollte das religiöse Verbot nicht verletzen, am Schabbat Dinge zu tragen.

Die Szene war eine erschreckende Erfahrung für Notik, einen 28-jährigen, aus Israel stammenden Vater von zwei Kindern. Rückblickend jedoch war es, wie er meinte, eine harmlose erste Lektion über die Herausforderungen für Juden in Afrika. Neben Rabbi Notik kümmern sich fünf weitere Chabad-Paare, die kürzlich als Emissäre ihrer Organisation dorthin gezogen sind, um die wachsende Gemeinschaft von Israeli und weiteren Juden in Kenia, die in den rasch wachsenden Wirtschaftssektoren Afrikas arbeiten.

Chabad-Expansion

Trotz der zunehmenden Kriminalität und anderer Probleme wird Kenia zu Rosch Haschana einen zweiten Rabbiner erhalten: Chabad-Emmisär Avromy Super will die alte Synagoge der Stadt in ein Gemeindezentrum umwandeln. Seine Ankunft zusammen mit seinem neugeborenen Sohn und seiner Gattin markiert die jüngste Entwicklung in einer Aktivität, die die Eröffnung von sechs Chabad-Häusern seit 2011 in Kenia, Äthiopien, Ghana, Nigeria und Angola einschliesst.

Notik wurde nicht von Chabad Lubavitch geschickt, sondern kam aus eigenem Antrieb vor zwei Jahren nach Kenia, um dort lebenden Israeli zu dienen. Im Laufe der letzten zehn Jahre wuchs aber seine Gemeinde in Nairobi von ein paar Dutzend Mitgliedern zu einer Gemeinde mit Hunderten Anhängern, mit einem eigenen jüdischen Kindergarten, einer Vorschule, Hebräischunterricht, einer Mikwa (rituelles Tauchbad) und zwei Häusern, die als Synagogen und Gemeindezentren fungieren.

Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern umfasst die Gemeinde im Wesentlichen Landwirtschafts- und Technologieexperten, die in Nairobi mit ihren Familien leben. Allerdings machen jüdische Geschäftsleute, die oft von Israel und anderen Staaten nach Kenia reisen, ebenfalls einen wichtigen Bestandteil aus. «Subsahara-Afrika ist ein schwieriger, gleichzeitig aber auch aufregender Platz, dynamisch und spirituell, eine Kombination, die Israeli speziell anzieht», sagte Rabbi Notik. Die zunehmende Präsenz westlicher Juden in Kenia, und in Afrika generell, sei ein Beispiel dafür, wie der Kontinent sich in einem «halsbrecherischen Tempo» entwickle und vor allem Kommunikations-, Landwirtschafts- und Bauexperten aus aller Welt anziehe, in erster Linie aber aus Israel.

Unsicheres Nairobi

Das Wachstum ist nicht immer ersichtlich in einer Metropole, welche die New Yorker Beratungsagentur Mercer – sie erarbeitet auf weltweiter Basis Faktoren der Lebensqualität – kürzlich als die siebte in der Liste der für Ausländer unsichersten Städte eingestuft hat, Einheimische sprechen lachend von «Nairobbery». Strassenkriminalität sperrt einige fromme Juden am Schabbat in ihre Häuser ein. Autofahren ist verboten, und zu Fuss zu gehen ist zu riskant. Manchmal sind die praktischen Ausgehverbote auch von der herrschenden Stromknappheit beeinflusst, die wiederum die medizinische Versorgung beeinträchtigt.

In Ghana vertraut Emissär Rabbi Noach Majevsky, der letztes Jahr nach Accra kam, auf einen Generator. «Für jede 36 Stunden Elektrizität haben wir zwölf ohne», sagte er. Juden haben in ganz Afrika keine verlässliche Quelle für Koscherfleisch. Viele Familien waschen Babys in vorher abgekochtem Wasser aus ständiger Angst vor Krankheitserregern wie Malaria.

Zustimmung der Afrikaner erforderlich

Diese Probleme bedeuten, dass Chabad-Emissäre in Afrika widerstandskräftig und motiviert sein müssen und sich keine allzu grossen Sorgen machen dürfen über die beschränkten Mittel der Medizin, gemessen an westlichem Niveau. Das sagt auch Rabbi Shlomo Bentolila, Leiter der dortigen Chabad-Aktivitäten. Er lebt seit den frühen 1990er-Jahren in der Demokratischen Republik Kongo, in der Hauptstadt Kinshasa, um sich um ausländische Juden, vor allem aus Frankreich, Belgien und Israel zu kümmern. Seine Mitarbeiter können aber auch nicht zu dominant sein, warnte Bentolila, wollen sie nicht Afrikaner vor Ort vor den Kopf stossen, auf deren Zustimmung und Kooperation sie angewiesen sind. «Der zwischenmenschliche Aspekt ist sehr wichtig in Afrika. Du musst offen sein. Mit Grobheit und einem bösen Gesicht kommt man nirgendwo hin.»

Israeli, die aus einer informellen Gesellschaft kommen, in der Improvisationen in letzter Minute und kollegiale Aggressivität die Norm sind, haben den Ruf, es in Afrika weit zu bringen. Sie halten dort eine überraschend überproportionale Präsenz aufrecht, denkt man an die bescheidene Bevölkerung von nur 8,5 Millionen Menschen in ihrer Heimat. Laut Bentolila hat die Ankunft von Tausenden von Israeli seit den neunziger Jahren Chabad einen wichtigen Impuls verliehen. Alle Emissäre sind entsprechend angehalten, flies-send hebräisch zu sprechen.

Ein spiritueller Ort

Rabbi Noach Majevsky bemüht sich aber auch darum, Afrikaner vor Ort zu mobilisieren. Im August sprach er vor 400 Universitätsstudenten in Accra über Schlüsselelemente des Judentums, einer Religion, der sich viele in der vorwiegend christlichen Nation nahe fühlen. «Es ist effektiv ein recht spiritueller Platz», sagte er von Ghana.

Sowohl Majesky als auch Notik, sein Kollege in Kenia, organisieren Wohltätigkeitsveranstaltungen, um laut Notik zu helfen, «die enorme Kluft in afrikanischen Gesellschaften zwischen Armen und Wohlhabenden zu überbrücken.» Notik führt auch Abendklassen für Kenianer über jüdisch-christliche Gemeinsamkeiten durch.

Während der Einfluss von Chabad-Rabbinern auf afrikanische Gesellschaften beschränkt bleibt, hat Majeskys Ankunft letztes Jahr in Ghana eine «gewaltige Veränderung» ausgelöst, wie Gali Zimmer sagt. Die 37-jährige Mutter von drei Kindern, die mit ihrem Gatten in Accra lebt, musste zuvor für ihren koscheren Haushalt mindestens 90 Pfund koscheres Fleisch nach Ghana mitbringen, jedes Mal wenn sie aus Israel kam. Doch Majesky, ein ausgebildeteer Schochet (ritueller Schächter), hat diese Unannehmlichkeit überflüssig gemacht, indem er die Gemeinde verlässlich mit koscheren Hühnern versorgt. «Mit Rabbi Noach haben wir richtige Festtagsessen, die in Übereinstimmung mit der Halacha sind», sagte Gali Zimmer. «Das ist besonders wichtig für mich, sind wir doch vom Rest der jüdischen Welt weggezogen.»

In Kenia schächtet Notik auch Hühner, während Kollege Super unlängst einen Grosstransport von Koscherfleisch aus Südafrika bestellt hat.

Ein neuer Impuls

Die Stärkung der Beziehungen zwischen Israel und Afrika erhielt dieses Jahr einen zusätzlichen Impuls, als Dutzende von Geschäftsleuten aus Israel zusammen mit Premierminister Binyamin Netanyahu eine Vier-Staaten-Reise machten. Es war der erste Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts auf dem Kontinent. Laut Bentolila hilft bei dieser Entwicklung auch Chabad, um Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen.

Das Image von Israel ist in Afrika uneinheitlich. Bentolila betont aber: «Die Mehrheit der Israeli und Juden sind in Afrika als eine Kraft des Guten angesehen, die dem Kontinent hilft, seine Position jedes Jahr etwas mehr zu verbessern.»