Chabad im Clinch mit jüdischer Gemeinde

LITAUEN

1. März 2017

Emisssär der Organisation aus der Synagoge verbannt.

Im Zuge der Eskalation der internen Spannungen unter den litauischen Juden ist dem Haupt-Emissär der chassidischen Chabad-Bewegung der Zutritt zur zentralen Synagoge in der Haupstadt Vilnius untersagt worden. Rabbi Sholem Ber Krinsky, der seit 22 Jahren schon in Vilnius lebt, ist per Email vom Vorsitzenden der jüdisch-religiösen Gemeinde der Stadt dahingehend informiert worden, dass er die Choral-Synagoge erst wieder betreten dürfe, wenn er sich schriftlich bereit erklärt hat, den Regeln der Synagoge für «Ruhe und Ordnung» Folge zu leisten. «Sie geben meinen mündlichen oder schriftlichen Anordnungen keine Aufmerksamkeit, die Ruhe und Ordnung in unserer Synagoge zu bewahren», schreibt Gemeindevorsitzender Shmuel Levin in einem am Montag veröffentlichten Email an Krinsky. Deshalb sei ihm ab Dienstag untersagt, die Synagoge zu betreten und ihre Regeln zu verletzen, in erster Linie, dem Gemeinderabbiner gegenüber mangelnden Respekt zu zeigen. Die Botschaft spezifizierte nicht näher, auf welche Weise Krinsky die Regeln der Synagoge verletzt habe. In den letzten Jahren ist es in Osteuropa verschiedentlich zu Zusammenstössen zwischen Chabad-Emissären und nicht der Bewegung angehörenden Rabbinern gekommen. Kritiker von Chabad widersetzen sich dem, wie sie es formulieren, Fundamentalismus der Bewegung, oder sind der Ansicht, die Arbeit von Chabad in ihren Gemeinden würden die Gemeinden unnötig spalten, die ohnehin kaum gross genug sind, um zu funktionieren. In den letzten Jahren ist diesem Gefühl in der Öffentlichkeit allerdings immer weniger Ausdruck verliehen worden, was zu einer grösseren Kooperation und besseren Beziehungen unter den Gemeindemitgliedern geführt hat. – In Litauen leben heute rund 6000 Juden. Vor dem Holocaust sind es noch fast 250'000 gewesen. [TA]