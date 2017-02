Chabad-Haus im Pazifik eröffnet

NEU-KALEDONIEN

Die chassidische Organisation ist in über 90 Staaten vertreten.

Von den 250000 Einwohnern des pazifischen Inselarchipels Neu-Kaledonien, einem französischen Territorium, sind zwar nur 250 jüdisch, doch für die chassidische Bewegung Chabad Lubawitsch genügte das, um an der Stelle eines ihrer Häuser zu eröffnen, wie die Bewegung sie nun schon in 91 Staaten der Welt betreibt. Als Emissär der Bewegung in Neu-Kaledonien figurieren Rabbi Menachem und Bassie Sabbach. Die Eltern des fliessend französisch sprechenden Rabbiners sind in Frankreich erzogen worden. Er selbst ist im australischen Melbourne, 1600 Meilen südwestlich seiner neuen Wirkungsstätte, aufgewachsen. Bassei Sabbach stammt aus dem englischen Manchester. Das Paar, das zwei noch keine vier Jahre alten Söhne hat, wird mit der lokalen Gemeinde zusammenarbeiten, die an Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, ein feierliches Dinner für rund 70 Gäste veranstaltet. Darunter befinden sich auch jüdische Touristen, die wegen den berühmten Stränden und Naturschönheiten nach Kaledonien kommen. 2014 besuchten rund 100000 Touristen das Archipel. [TA]