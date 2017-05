EINE GRENZGÄNGERIN

Valerie Wendenburg , 12. Mai 2017

Cécile Wajsbrot wurde 1954 in Paris geboren, sie lebt als Romanautorin, Übersetzerin aus dem Englischen (z. B. von Virginia Woolf) und dem Deutschen (z. B. von Marcel Beyer) sowie als Essayistin in Paris und Berlin. Sie ist Tochter polnischer Juden aus Kielce. Ihre Familie flüchtete in den dreissiger Jahren nach Frankreich, ihr Grossvater aber wurde deportiert und in Auschwitz ermordet. Die Mutter und ihre Grossmutter entkamen nur knapp einer Razzia. Wajsbrot studierte Literaturwissenschaften und arbeitete anschliessend als Französischlehrerin und Rundfunkredakteurin. Ihre Romane sind oft autobiografisch fundiert, sie hat vielfach die Schoah, familiäre Traumata sowie die französische und deutsche Nachkriegsgeschichte thematisiert. Zuletzt ist ihr Buch «Eclipse» bei Matthes & Seitz, (Berlin 2016) erschienen.