Castro im Traumland

LISL STEINER

Miles Ladin, 24. November 2017

In künstlerischer Avantgarde verwurzelt und lässig gegenüber Diktatoren: eine Begegnung mit der bedeutenden Fotografin Lisl Steiner, die am 19. November ihren 90. Geburtstag beging.

Zu ihrem 90. Geburtstag kam Lisl Steiner jüngst zurück nach Wien und feierte mit Freunden in der «Blauen Bar» des Hotel Sacher. Das legendäre Lokal bot die passende Kulisse für Erinnerungen an Steiners imponierende Laufbahn. Sie hat Politiker wie Fidel Castro und Indira Gandhi, aber auch viele Kulturgrössen fotografiert, darunter speziell Musiker wie Nat King Cole, Louis Armstrong und Miles Davis. Leonard Bernstein oder John F. und Jackie Kennedy haben selbst im «Sacher» übernachtet. Sie mögen der Runde im Geiste beigewohnt und auf die «Scheherazade der Fotografie» angestossen haben. So nennt sich Steiner selbst, wenn sie ihre Geschichten von Diktatoren oder Berühmtheiten erzählt, die sie für ihre Kamera verführt und kunstvoll ins Bild gesetzt hat.

Kunst und Drama sind auch bei meiner ersten Begegnung mit der gebürtigen Wienerin präsent. Steiner lebt auf dem Land nordöstlich von New York City in dem Städtchen Pound Ridge, das zahlreichen Prominenten aus Medien und Kultur zur Heimat geworden ist. Beim Öffnen der Tür begrüsst mich ein maskiertes Gesicht mit dem rätselhaften Lächeln der Mona Lisa. Dann nimmt Steiner die Maske ab und zeigt ihr eigenes Lächeln. Charme, Raffinesse, aber auch eine gewisse Lässigkeit zeichnen sie aus. Als Fotografin habe sie sich kein Urteil gebildet und sei «offen» gegenüber den Taten und Neigungen von Porträtierten gewesen, sagt Steiner. Aber diese Haltung galt auch dem Leben generell. Damit ist Steiner gut gefahren – schliesslich habe ich selbst bei meiner Arbeit als Celebrity-Fotografin gelernt, wie wichtig es ist, bei Prominenten Zugang und Vertrauen zu finden. Moral und Politik können dabei hinderlich sein. Intuition und ihre pragmatische Haltung haben Steiner ein Entrée zum Oval Office, aber auch in die Umkleideräume von Fussballstadien verschafft.



Karriere aus dem Bilderbuch

Bei unserer Begegnung lebhaft und aufgeschlossen, ist Steiner nie in Zynismus verfallen. Ihr fehlen die Narben und Spuren der Verbitterung, die so viele Flüchtlinge aus Adolf Hitlers Machtbereich tragen. Steiner hat zudem das Perón-Regime in Argentinien und die USA der Nixon-Ära nicht nur erlebt, sondern mit der Kamera dokumentiert. Nach Buenos Aires ist Steiner 1938 nach dem «Anschluss» Österreichs an Hitler-Deutschland mit dem katholischen Vater und der jüdischen Mutter gekommen. Sie erinnert sich an das Exil als geborgene und idyllische Zeit. Die Schrecken der Kriegsjahre in Europa waren ihr fern. Als junge Frau studierte Steiner Kunst und schloss sich der «Grupo Madí» um den 2016 verstorbenen Bildhau-er und Dichter Gyula Kosice an, die Prinzipien der abstrakten Geometrie auch auf Tanz, Musik, Literatur und Architektur zu übertragen versuchte.

Bei Kriegsende 1945 begann Steiner ihre Arbeit in der argentinischen Filmindustrie, wo sie in den folgenden acht Jahren an 50 Dokumentationen für die Perón-Regierung beteiligt war. Dabei war sie auch Assistentin des deutschen Produzenten und Regisseurs Karl Ritter. Dieser war für Propaganda-Filme wie «Hitlerjunge Quex», «Legion Condor» und «Stukas» verantwortlich gewesen und hatte der Elite des Dritten Reiches angehört. An seiner anti-humanistischen Haltung liess er seinerzeit keine Zweifel: «Meine Filme handeln von der Bedeutungslosigkeit des Individuums – alles Persönliche muss für unsere Sache geopfert werden.» Auf die Frage, ob Ritter in Argentinien mit ihr über seine ästhetischen Prinzipen gesprochen hätte, wechselt Steiner das Thema und erzählt eine Abenteuergeschichte mit Ritter über geschmuggelte Filmausrüstung wie aus dem «Dritten Mann». Ritter ging 1953 in die Bundesrepublik.

Für Steiner ergab sich bald darauf ein glücklicher Zufall. Im Herbst 1955 hatte eine Militärjunta das Perón-Regime gestürzt und den General Pedro Aramburu zum Präsidenten ernannt. Die damals 28-jährige Steiner folgte einem Tipp und konnte Aramburu mit ihrer Leica bei einem Angelausflug auf Feuerland fotografieren. Die aussergewöhnlichen Bilder des Generals und Präsidenten beim Fischen überzeugten die Redaktoren der grossen Magazine «Time» und «Life» in den USA. Damit war Lisl Steiner auf dem besten Weg als Fotojournalistin. Bald erhielt sie auch Aufträge anderer US-Publikationen wie «Newsweek» und der «New York Times». Daneben wurde sie Redaktionsmitglied bei dem brasilianischen Wochenmagazin «O Cruzeiro» und die renommierte Keystone Press Agency nahm sie unter Vertrag. Derart ausgewiesen, traf Steiner auf dem Höhepunkt des Magazin-journalismus eine grosse Zahl der wichtigsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Darunter war kaum einer berühmter als Fidel Castro, den Steiner wiederholt porträtiert hat. Für sie bleibt Castro «mein Revolutionär». Dass Castro ein Diktator war, ist auf Steiners Bildern nicht zu erkennen. Wirkt Castro darauf meist heroisch, so hat ihr bekanntestes Porträt eine traumhafte, unwirkliche Qualität. Auch darin lag eine glückliche Fügung. Steiner hatte vor dem Termin versehentlich einen bereits belichteten Film zurück in die Kamera gelegt. Das damit aufgenommene Bild hat eine traumhafte Qualität und stellt den Protagonisten in eine mysteriöse Sphäre zwischen Innenraum und Aussenwelt. Castro scheint in einem Lichtkegel zu stehen und ist von geisterhaften Gesichtern und Gestalten umgeben. Dem Autor gegenüber bezeichnet sich Steiner als Autodidaktin, die mit der Technik ihres Mediums nur oberflächlich vertraut ist. Aber dafür wirken die «Zufälle» in ihren Arbeiten doch zu sehr inszeniert und gelungen.



Von Borges bis Kennedy

Gleichwohl war der «magische Realismus» des Castro-Porträts nicht geplant. Aber Steiner gefiel diese Atmosphäre so sehr, dass sie bei späteren Arbeiten darauf zurückkam. Eine Gelegenheit dazu kam bei Porträts des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges, den sie formell gekleidet auf einem Feldbett in einer kargen Kammer zeigte. Dieser Gigant der Literatur des 20. Jahrhunderts war nicht nur blind, sondern auch ein ausgesprochener Griesgram. Bei ihrer ersten Begegnung überrumpelte ihn Steiner mit der Forderung, ein Gedicht für Kinder zu verfassen, um es bei ihrem Projekt «The Children of the Americas» zu verwenden. Borges mochte aber neben den argentinischen Nationalleidenschaften Fussball und Tango auch keine Kinder und lehnte das Ansinnen barsch ab. Aber immerhin durfte Steiner zu einem zweiten Besuch zurückkommen.

Nun bat Borges sie, ihm das Gedicht «Schlachtfeld bei Hastings» von Heinrich Heine vorzulesen. Der Dichter war so sehr von Steiners Vortrag gerührt, dass er in Tränen ausbrach und ihrem Ansinnen nachgab. Bei einem dritten Treffen überreichte er Steiner ein Gedicht, in dem es (in freier Übersetzung) heisst:

«Kein Tag vergeht, an dem ein Kind die Welt entdeckt wie einst Adam es getan.

Lasst´ uns mühen mit ganzer Kraft, dass es sich im Paradiese wähnt …»

Die Zeilen begleiteten eine Serie von Kinder-porträts, mit denen Steiner einen Kontrapunkt zu ihren Prominentenbildern schuf. Sie hat daneben ihr Leben lang Mitmenschen wie Putzfrauen, Schornsteinfeger und Rezeptionisten dokumentiert. Ihr grosses Werk über Kinder in Nord- und Südamerika harrt derweil immer noch einer Bearbeitung und Publikation. Es steht zu hoffen, dass Steiner diesen Meilenstein bald erreicht. 1960 zog Steiner nach New York. Sie hat die Umwälzungen der Bürgerrechts-Ära begleitet und konnte Martin Luther King Jr. als Aktivisten und dann 1968 die Präsidentenwitwe Jackie Kennedy an seiner Beisetzung fotografieren. Ihr Ruf und ihr Presseausweis ermöglichten ihr den Zugang in das Weisse Haus der Johnson-Ära, und sie war mit in einem Raum des New Yorker Carlyle Hotel, als Robert F. Kennedy eine Gruppe von Schulkindern aus Irland begrüsste. Auch bei den UN war Steiner häufig präsent und nahm dort nicht nur Henry Kissinger auf, sondern auch dessen greise Eltern auf den Zuschauerrängen. Während der Nixon-Präsidentschaft heiratete Steiner den Psychoanalytiker Michael Meyer Monchek. Als dieser 1992 einen schweren Schlaganfall erlitt, beschloss Steiner, das Sterben ihres Mannes zu dokumentieren. Sie hat Meyer Monchek dann sechs Wochen lang gefilmt – ein extremer Balanceakt zwischen der für künstlerische Arbeit notwendigen Distanz und liebevoller Anteilnahme. Auch dieses Projekt wird derzeit bearbeitet und harrt der Veröffentlichung.

Steiner griff auf ihre argentinischen Lehrjahre auch bei Kurzfilmen für das «Caramoor Music Festival» in Katonah, New York, zurück, wo sie viele Jahre lang als offizielle Chronistin tätig war. Bei dem Ehrenamt konnte sie auch das in der «Grupo Madí» geübte Zeichnen einbringen, das ohnehin stets ein Teil ihres Œuvres gewesen ist. Zeichnen und Musik gehörten seit ihren ersten Besuchen am «Teatro Colón», der Oper in Buenos Aires,

für Steiner zusammen. Sie hat dort Dirigenten wie Arturo Toscanini, Erich Kleiber und Otto Klemperer erlebt, aber auch in Tinte festgehalten. An dem Opernhaus ist sie auch dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler begegnet, einem Star der «deutschen Tonkunst» in der Weimarer Republik und dann auch der Nazizeit. Furtwänglers Haltung zum Hitler-Regime bleibt umstritten und war vor einigen Jahren Thema des auch mit Harvey Keitel verfilmten Stückes «Taking Sides – Der Fall Furtwängler». Steiner verstand sich so gut mit dem Dirigenten, dass er Trauzeuge ihrer ersten Ehe mit dem Sohn eines Mitarbeiters des «Teatro Colón» wurde. Über Furtwänglers Wirken im Dritten Reich will Steiner heute kein Urteil abgeben.

Diese Haltung legt sie im Gespräch auch bei anderen Künstlern und Staatsmännern an den Tag. Nur selten lässt Steiner die Mona-Lisa-Maske fallen. Eine Aufnahme Kissingers aus dem Jahr 1976 bringt sie allerdings aus der Fassung: «Wenn er nach Europa ginge, würde man ihn verhaften … Er ist ein Krimineller! … Seine Karriere hat er nur Nelson Rockefeller zu verdanken und dabei hatte er nur einen Doktortitel!» Gelassener fällt dagegen Steiners Urteil über Donald Trump aus: «Der ist nicht nur ein Narziss, sondern auch verrückt. Aber Menschen sind nicht durchweg verrückt, und manchmal macht er zumindest für die Leute Sinn, die denken, dass er Grosses leistet.»

Obwohl ein Fototermin mit Trump nicht an-steht, ist Steiner beschäftigt genug. In den letzten Jahren wurde ihr Werk neu entdeckt, und sie hat zahlreiche Ehrungen empfangen. Kurz vor unserem Gespräch ist Steiner aus Bratislava von einer Ausstellungseröffnung zurückgekehrt, die 60 ih-rer Bilder aus der Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek zeigt. In Wien war sie jüngst im Rahmen der Gruppenschau «Expressions» präsent, die ihr Castro-Porträt prominent am Judenplatz gezeigt hat. 2015 fand der österreichische Verlag Edition Lammerhuber mit der imposanten Monografie «Lisl Baby» grosse Aufmerksamkeit. Der Band enthält neben Höhepunkten ihres fotografischen Œuvres autobiografische Texte, Sketche und Selbstporträts. Wer die «Scheherazade der Fotografie» in bewegten Bildern erleben will, kann sich auf eine über viele Jahre gedrehte Dokumentation freuen, die demnächst fertiggestellt werden soll.



Lisl Steiner im Internet: http://lislsteiner.com

Miles Ladin fotografiert seit über 20 Jahren Zelebritäten für Publikationen wie die «New York Times», «W Magazine» und «Women´s Wear Daily». Obwohl ihm bislang noch kein Diktator vor die Kamera gekommen ist, sind ihm zahlreiche Prominente mit vergleichbarer Attitüde begegnet.