Carl Icahn im Zwielicht

USA

28. März 2017

Donald Trump will die Wirtschaft zum Lehrmeister der Politik erheben. Das kann schnell zu Interessenkonflikten führen.

Im Wahlkampf hat Donald Trump den Finanzier und «Corporate Raider» Carl Icahn als vorbildliche Unternehmer-Figur gepriesen. Nach seinem Wahlsieg ernannte Trump den 81-jährigen Sohn einer jüdischen Familie aus Queens zu seinem «Sonderberater für regulative Angelegenheiten». Als solcher soll Icahn die amerikanische Wirtschaft aus dem angeblichen Würgegriff staatlicher Bevormundung befreien und damit das Wachstum ankurbeln.

Wie die «New York Times» gestern Montag enthüllte, geht Icahn die Aufgabe mit der ihm eigenen Energie an. Dabei soll er einer obskuren Auflage für das Ölgeschäft ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Die Regulation betrifft den «Renewable Fuel Standard» und nimmt Raffinerien in die Pflicht, staatliche Verordnungen über die Beimischung von Ethanol (gewonnen aus Mais) in Benzin zu erfüllen. In der Praxis geschieht dies häufig erst unter der Regie von Tankstellen-Betreibern, liegt also ausserhalb der Kontrolle von Raffinerien.

Icahn hat 2012 die Grossraffinerie CVR Energie in Texas erworben und anschliessend eine Kampagne für die Abschaffung der Ethanol-Auflage begonnen. Als Trump-Berater hat er diese Anstrengungen vervielfacht und unter anderem direkt bei Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn und Energieminister Scott Pruitt interveniert. Die Einhaltung der Regel kam CVR im vergangenen Jahr mit 206 Millionen Dollar zu stehen. Diese Summe könnte sich Icahn also bei einer Abschaffung der Auflage sparen.

Dagegen erscheinen die 200.000 Dollar als «Peanuts», die Icahn im letzten Wahljahr neben seiner lautstarken Unterstützung für Trump an die Republikaner gespendet hat. Während Demokraten nun gegen Icahns Verhalten und seine Rolle protestieren, kann sich der Finanzier zumindest mit dem Kurs von CVR trösten. Seit Trumps Wahlsieg hat sich der Wert der Raffinerie-Aktie um 50 Prozent erhöht. [AM]