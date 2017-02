Bundesrat lenkt ein

BERN

Gisela Blau, 3. Februar 2017

Ein Sinneswandel scheint im Bundesrat eingekehrt zu sein: Am 1. Februar empfahl der Bundesrat die Motionen des Zürcher SP-Ständerates Daniel Jositsch und der Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri zur Annahme. Die beiden Abgeordneten hatten den Bundesrat beauftragt, gemeinsam mit den Kantonen aufzuzeigen, welche weitergehenden Massnahmen für die Sicherheit religiöser Gemeinschaften (Jositsch) beziehungsweise von Minderheiten (Feri), «die durch terroristische und extremistische Gewalt besonders gefährdet sind, getroffen werden können und welche gesetzlichen Grundlagen allenfalls für deren Umsetzung nötig wären». Der Bundesrat versichert in seiner identischen Stellungnahme, dass der Schutz der Bevölkerung vor Gewalt für ihn «höchste Priorität» habe. Er sei sich bewusst, dass «einige religiöse Gemeinschaften und Minderheiten» besonders bedroht seien. Das gelte «namentlich auch für die jüdischen Gemeinschaften und ihre Einrichtungen, die vom islamistischen Terror bedroht sind. Dieser besonderen Bedrohung müssen die verantwortlichen Behörden Rechnung tragen». Gestützt auf die Bundesverfassung (Artikel 57 Abs. 2) sei der Bundesrat «bestrebt, die bereits bestehende Koordination zu intensivieren. Er wird in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Städten sowie im Gespräch mit interessierten Organisationen analysieren, ob das heute vorgesehene Schutzdispositiv genügt oder ob es punktuelle Schwachstellen gibt, die mittels spezifischer Massnahmen eliminiert werden können.» Der Schweizerische Israelitische Geeindebund (SIG) begrüsst die Kehrtwende des Bundesrates. Generalsekretär Jonathan Kreutner zu tachles: «Als eine der erwähnten ‹interessierten Organisationen› ist der SIG bereit zur Zusammenarbeit.» Im Ständerat wird die Motion Jositsch am 9. März behandelt. Nationalrätin Yvonne Feri sagt zu tachles: «Ich bedanke mich beim Bundesrat, dass er meine Motion annehmen möchte, und freue mich darüber. In einem ersten Schritt sollen die vorhandenen Sicherheitspositive und Grundlagen überprüft werden, der Bund möchte die Koordination intensivieren. Das werden wir genau beobachten müssen und dann allenfalls nochmals aktiv werden, denn ich bin davon überzeugt, dass der Bund eine starke Rolle einnehmen muss» (vgl. S. 14).