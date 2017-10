Bundesrat ehrt Grüninger

Lange hat die offizielle und auch die jüdische Schweiz den Judenretter Paul Grüninger (Foto) nicht für die Rettung von Hunderten von Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg gewürdigt. Erst in den letzten Jahren ist vor allem Dank dem Jahrzehntelangen Einsatz von Historiker Stefan Keller und SP-Politiker Paul Rechsteiner der suspendierte Polizeidirektor St. Gallens gewürdigt und rehabilitiert worden. Nun kommt auch Anerkennung aus dem Ausland. Am Montag wird Bundesrat Johann Amman-Schneider in Präsenz etwa auch der von Vertretern der Paul-Grüninger-Stiftung die Einweihung der Paul Grüninger-Strasse im israelischen Rischon Le Zion vornehmen. Der Wirtschafts- und Wissenschaftsminister verbindet die Einweihung mit einer Reise durch «Israel und das besetzte palästinensische Gebiet», wie es aus dem Departement auf Anfrage von tachles heisst. Am Samstag stehen Besuche in Ramallah, der Birzelt und Rawabi an, gefolgt von Besuchen am Sonntag in Jerusalem, Tel Aviv und Beerschwa. Geplant ist auch ein Treffen mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin. Im Zentrum der Reise stehen Besuche und Auftritte an Universitäten. An der Hebräischen Universität Jerusalem wird Amman-Schneider eine Rede halten und etwa auch das Weizmann-Institut in Rehovot besuchen. Geplant sind die Unterzeichnung von verschiedenen Handels- und Forschungsvereinbarungen. Begleitet wird der Bundesrat von einer über zehnköpfigen Delegation aus Wirtschaft und Politik.