Bürde für Israels Sicherheit?

SIEDLUNGEN

Jacques Ungar, 9. Juni 2017

In der Zeit vor, während und nach dem 50. Jahrestag des Sechstagekriegs finden sich in Israels Medien regelmässig retrospektive Kommentare, Umfragen oder Studien zu den Ereignissen von damals. Speziell beliebt ist dabei die Suche nach Antworten auf die Frage, wie weit die heute kaum noch aus dem Bild Israels wegzudenkenden Siedlungen in den Gebieten zur Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse des Staates beitragen.

In einer Studie des Forschungsinstituts Molad, dem politisch eher nach links tendierenden «Zentrum für die Erneuerung der israelischen Demokratie», gelangen hochrangige ehemalige IDF-Offiziere zum Schluss, dass Siedlungen in der Westbank den Sicherheitsinteressen Israels nicht dienlich, sondern im Gegenteil eine Bürde seien. Nach Ansicht der Ex-Offiziere ist die Anwesenheit israelischer Zivilisten in den Gebieten zur Belastung geworden, weil die IDF zu deren Schutz auch in ruhigen Perioden starke Truppenverbände mobilisieren müsse.

Avishay Ben Sasson-Gordis, der Autor der Studie, interviewte unter anderem den ehemaligen Vizegeneralstabschef Moshe Kaplinsky, der das IDF-Zentralkommando zu einer Zeit leitete, als IDF und Geheimdienste in der zweiten Intifada den palästinensischen Terror bekämpften. Unter Hinweis

auf Umfragen, in denen über die Hälfte der israelischen Öffentlichkeit glaubt, Siedlungen würden die Sicherheit erhöhen, schrieb Sasson-Gordis: «Auch wenn die Idee, die Siedlungen würden zur Sicherheit beitragen, früher einige Gültigkeit hatte, gilt dies heute nicht mehr. Die Anwesenheit von Zivilisten in der ganzen Westbank unterstützt die Verteidigung nicht, sondern belastet die Sicherheitskräfte. Grosse Teile ihrer Ressourcen werden auf diese Aufgabe verwendet, die für die Armee zahllose zusätzliche Friktionspunkte bedeutet und die deren Vertei­digungslinien erweitert.» Laut dem ebenfalls in der Studie zitierten Generalmajor d. R. Naom Tibon macht die Zahl der Soldaten in der Westbank «mehr als die Hälfte, manchmal zwei Drittel» ihrer in operativen Pflichten engagierten regulären Kräfte aus.

Basierend auf seinen Gesprächen mit Kaplinsky­ und anderen Offizieren schätzt Sasson-Gordis, dass fast 80 Prozent der in der Westbank positionierten Kräfte sich mit dem direkten Siedlungsschutz befassen, während die restlichen Truppen entlang der «grünen Linie» verteilt seien. Der in den letzten zehn Jahren errichtete Westbank-Trennzaun half mit, Anschläge in Israel selber zu verhindern, doch rund 40 Prozent des Zauns wurden nie gebaut, unter anderem wegen der Weigerung von Siedleraktivisten, die nicht wollen, dass gewisse Siedlungen jenseits des Zauns zu liegen kämen.

Kaplinsky sagte in der Studie: «Die Auffassung, die Siedlungen dienten der Sicherheit, ist ein Anachronismus, der für die Vorstaats­periode adäquat gewesen wäre (...). In den ersten Jahrzehnten des Staates besassen wir nicht die Technologie von heute zur Gewährleistung der Sicherheit. Für ein Land, das ständig drei Satelliten betreibt und über die verschiedensten Geheimdiensteinheiten verfügt, wird die Besiedlung dieses oder jenes Hügels bedeutungslos im Hinblich auf Verteidigungskapazitäten, Abschreckung und Vorteile von Frühwarnsystemen.»

Befürworter der Siedlungen als Bestandteil des Verteidigungskonzepts verteidigen sie in der Studie unter Hinweis auf die heute inmitten der Zivilbevölkerung vorgehenden Terroristen. Das würde ein über die ganze Region verstreutes Defensivnetz von Siedlungen erforderlich machen. Ihrer Meinung nach würde auch die Bewegung von Hunderttausenden israelischer Zivilisten auf den Strassen der Westbank Israel bei der Kontrolle der Gebiete helfen.