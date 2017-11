Die Autorin Eva Menasse hat diese Woche den Österreichischen Buchpreis erhalten. Die in Berlin lebende Österreicherin wurde für ihren Erzählband «Tiere für Fortgeschrittene» ausgezeichnet. Darin nähert sich Eva Menasse, der für ihr Werk bereits der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg verliehen wurde, ausgehend von kuriosen Tiermeldungen menschlichen Verhaltensweisen an. Mit dem Buch gelingt der 47-Jährigen ein schillerndes Panorama zwischen Alltäglichkeiten und Abgründen. Der Österreichische Buchpreis ist mit 20 000 Euro dotiert. Den diesjährigen Debütpreis und damit ein Preisgeld von 10 000 Euro erhält Nava Ebrahimi für «Sechzehn Wörter». Das Debüt der Journalistin Eva Menasse «Der Holocaust vor Gericht» erschien im Jahr 2000. Der Band versammelt ihre Reportagen über den im April 2000 in London abgeschlossenen Prozess um den Holocaust-Leugner David Irving. Im Jahr 2005 feierte sie mit ihrem Familienroman «Vienna» ihren ersten grossen Erfolg als Schriftstellerin. Daraufhin folgten der Erzählband «Lässliche Todsünden» (2009) und der Roman «Quasikristalle» (2013). Eva Menasse ist die Halbschwester des Autors Robert Menasse, der in diesem Herbst mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde (vgl. tachles 42/17). Sie ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland und gehört zu den Unterstützern der Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union, die im November 2016 veröffentlicht wurde. [VW]