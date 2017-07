Bronze für die Schweiz

Makkabia 2017

10. Juli 2017

Nach feierlichen Eröffnung der 20. Makkabia holte sich die Schweiz am ersten Wettkampf-Tag eine Bronze Medaille.

Am 6. Juli wurden die 20. Makkabia feierlich mit 30'000 Zuschauern und 10'000 Athleten im Teddy Stadium in Jerusalem eröffnet. Gestern starteten schliesslich die Wettkämpfe. Die erfreulichsten News über die aus der Schweiz angereisten Sportler zuerst: Judoka Nevo Mirzai gewinnt nach heroischem Kampf die Bronze-Medaille in der Kategorie 66-73 kg! Auch für die Schweizer Springreiterinnen ging es gestern los. Leider verweigerte sich Ludivine Collots Pferd zweimal vor einem Hindernis. Collot scheidet damit aus dem Einzelwettbewerb aus. Dafür sind die Schwestern Jacqueline und Nathalie Felber dank ihren Nullfehler-Ritten auf Kurs! Und auch im Teamwettkampf ist die Schweiz im Kampf um die Medaillen dabei.

Tennis-Spieler Cédric Uschatz (Nr. 4) steht in der Open-Kategorie im Viertelfinal! Er bezwang den Amerikaner Seth Cohen mit 6:4, 6:4. Nun trifft er am Dienstag auf den an Nr. 9 gesetzten Israeli Matvey Radionov. Ü70-Spieler Ivo Jelinek verlor gegen Michel Benzaquen mit 4:8. Svendi Rueff verlor seinen Achtelfinal in der Open-Kategorie gegen den an Nr. 3 gesetzten US-Amerikaner Alex Brenner mit 0:6, 5:7. Heute Montag tritt er in der Trostrunde, die ihn bis zu Bronze führen könnte, und mit seinem Bruder Laurent Rueff imDoppel an.

Schwimmtalent Tamas Terner, der an den europäischen Maccabispielen 2015 sechs Goldmedaillen gewann, verpasste gestern leider die Bronze-Medaille im 200m-Butterfly-Wettkampf um 0.01 Sekunden. Mit 2.03.70 Minuten holte er Rang 4 und verbesserte seine persönliche Bestzeit um eine halbe Sekunde. Heute tritt er zum 200m-Freistil-Rennen an.

Radfahrer Didier Langsam meisterte das Zeitfahren über 21.9 Kilometer in 34.00 Minuten mit einer persönlichen Bestleistung! Für eine Bronzemedaille fehlten nur 2.45 Minuten. [TA]

