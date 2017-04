Britischer Milliardär legt Zeugnis ab

ANTI-BIBI-UNTERSUCHUNGEN

10. April 2017

Poju Zabludowicz lieferte der israelischen Polizei Informationen.

Der britisch-jüdische Geschäftsmann und Milliardär hat gegenüber der israelischen Polizei Zeugenaussagen gemacht hinsichtlich angeblicher Geschenke, die er Premierminister Binyamin Netanyahu und dessen Gattin Sara gegeben haben soll. Das berichtete am Samstagabend der TV-Kanal 2 in seiner Nachrichtensendung. Zabludowicz, der in Israel zu Besuch ist, wurde ersucht, über Geschenke Auskunft zu erteilen, die er während Netanyahus Kadenz als Premierminister und als Finanzminister gemacht haben soll. Nach eigenen Angaben habe er dies freiwillig getan im Rahmen der Untersuchungen gegen Netanyahu. Er stehe in keiner Weise in irgendeinem Verdacht, und die Polizei habe sich «herzlich» bedankt für seine Kooperation. Netanyahu und Zabludowicz sidn eng befreundet, seitdem sie sich Mitte der 19080er Jahre kennengelernt hatten. Der Premierminister ist schon einige Male von der Polizei im Rahmen der Untersuchungen des so genannten «Fall 1000» befragt worden, in dem der Verdacht im Zentrum steht, dass Finanzhaie, einschliesslich der israelische Filmproduzent und Milliardär Arnon Milchan für Netanyahu und seine Frau teure Zigarren, alkoholische Getränke und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Schekel gekauft haben sollen. Laut Netanyahu handelte es sich hierbei um Geschenke von engen Freunden, weshalb an der Sache nichts Illegales sei. [TA]