Britische Studentin von palästinensischem Messerstecher ermordet

ISRAEL

16. April 2017

Israel-Polizei: Mutmasslicher Täter war geistig umnachtet.

Drei Monate nachdem sie ihre Studien im Rahmen eines Austauschprogramms mit der Universität Birmingham an der Hebräischen Universität aufgenommen hatte, ist am Freitag Hannah Bladon, 20, aus England von einem 57-jährigen Palästinenser aus dem Ostjerusalemer Viertel Ras-al-Amud in der Jerusalemer Leichtbahn durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus verstarb. Der mutmassliche Täter, der am Ort des Geschehens festgenommen werden konnte, ist nach Angaben des Jerusalemer Polizeichefs Yoram Halevy geistig instabil und ist bekannt für häusliche Gewalt. Er befand sich in psychiatrischer Behandlung und soll nach israelischen Angaben schon mehrfach Selbstmordabsichten geäussert haben. Auf Twitter verurteilte Mark Regev, der israelische Botschafter in London, die Tat. «Meine Gedanken gehen zur Familie und den Freunden der britischen Studentin Hannah Bladon, die in einem sinnlosen Terrorakt in Jerusalem ermordet worden ist», schrieb der Botschafter. Nach Angaben des Inland-Geheimdienstes Shabak hat im letzten Monat die Zahl der palästinensischen Terroranschläge gegen Israeli im Vergleich zum Vormonat um 15 Prozent auf 119 zugenommen. Die 20, im März in Jerusalem registrierten Attacken bedeuten gegenüber den 14 Attacken vom Februar eine Zunahme um 30 Prozent. [TA]