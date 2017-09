Britische Soldaten im Verdacht, Neo-Nazis zu sein

LONDON

6. September 2017

Polizei verhaftet vier Personen, unter ihnen aktive Soldaten.

Vier Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren sind am Dienstag von der britischen Polizei verhaftet worden, Mitglieder der verbotenen rechtsextremen Gruppe Nationale Aktion gewesen zu sein und Terrorakte geplant zu haben. Die neo-nazistische Organisation ist letztes Jahr als erste rechtsextreme Gruppe in Grossbritannien nach dem Mord am Parlamentarier Jo Cox für illegal erklärt worden. Die Gruppe hatte den Tod des Abgeordneten begrüsst. Die vier Verhaftungen hatten Offiziere der anti-Terroreinheit in den Städten Birmingham, Ipswich und Northampton sowie im walisischen Powys vorgenommen. Die Festnahmen seien zum Voraus geplant und geheimdienstlich geführt gewesen, meinte eine Polizeistelle. Die öffentliche Sicherheit sei nicht gefährdet gewesen. Grossbritannien befindet sich dezeit auf dem zweithöchsten Gefahrennivea, was soviel heisst, dass eine Attacke höchst wahrscheinlich sei. Bisher sind im laufenden Jahr vermutlich von Islamisten in London und Manchester 35 Menschen ermordet worden. [TA]