Boykottbefürworterin nicht als Studentenchefin wiedergewählt

LONDON

1. Mai 2017

Malia Bouattia verlor gegen Shakira Martin mit 272:402.

Malia Bouattia, die den anti-israelischen Boykott und den palästinensischen Widerstand gegen den jüdischen Staat unterstützt, ist in ihren Bemühungen unterlegen, als Präsidentin des Nationalen Studentenverbandes von Grossbritannien wiedergewählt zu werden. Jüdische Gruppen begrüssten die Nachricht, dass Bouattia, die einst die Birmingham University als «zionistischen Aussenposten» beschrieben hat, gegen Shakira Martin mit 272:402 Stimmen verloren hat. «Shakiras Wahl demonstriert eine Zurückweisung der spalterischen Rhetorik der gegenwärtigen Präsidentin Malia Bouattia, deren früheren antisemitischen Kommentare für jüdische Studenten seit über einem Jahr ein Problem gewesen sind», sagte ein Sprecher der Union jüdischer Studenten gegenüber der Zeitung «Jewish Chronicle». Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Studenten in Grossbritannien werde nach Ausführungen des Sprechers «dankbar» sein dafür, dass die NUS bald wieder von einer fähigen Person geleitet werde, die wirklich dem Gedanken verpflichtet sei, sicherzustellen, dass die Studentenbewegung für alle ihre Mitglieder einstehe. Als Bouattia letztes Jahr gewählt worden war, führte dies zu einer Spaltung an Universitäten in ganz Grossbritannien, und einige Verbände brachen die Beziehungen zur NUS wegen der anti-zionistischen Rhetorik der nun abgewählten Präsidentin ab. [TA]