«Botschaftsverlegung wird Blutvergiessen zur Folge haben»

PALÄSTINENSISCHE STIMME

4. Januar 2017

Warnung eines Fatah-Offiziellen vor Transfer der US-Botschaft nach Jerusalem.

Die Palästinenser werden einen neuen, gewalttätigen Aufstand vom Zaun brechen, sollte die Administration des designierten US-Präsidenten Donald Trump dessen Versprechen wahrmachen und die amerikanischen Botschaft tatsächlich von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Die «Jerusalem Post» zitierte Sultan Abu al-Einein, Mitglied des Fatah-Zentralkomitee, wie folgt: «Ich denke, dass jeder amerikanische Akt der Dummheit die palästinensischen Gebiete entzünden wird.» Al-Einein, ein Assistent von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, sprach in einem Interview mit einer ägyptischen TV-Station. Er fügte hinzu, dass die israelische «Arroganz und Siedlungsaktivitäten zusammen mit potentiellen US-Manövern die palästinensische Gewalt provozieren würden. «Wir müssen uns auf eine Konfrontation mit der neuen amerikanischen Administration vorbereiten, die klar erklärt hat, dass Israel und dessen Siedlungen legitim und legal sind.» Washington und Jerusalem würden denn auch die Verantwortung für die Rückkehr des Blutvergiessens in die palästinensischen Gebiete tragen.» - Seit langem ist es amerikanische Politik, den Status von Jerusalem als ein Thema zu behandeln, das in den Verhandlungen über die endgültige Regelung zwischen Israel und den Palästinensern gelöst werden wird. [TA]