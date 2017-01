Botschaftsverlegung vorläufig eingefroren?

JERUSALEM-WASHINGTON

26. Januar 2017

Präsident Trumps Präferenzen scheinen sich zu verschieben.

Den Palästinensern soll am Mittwoch die für sie beruhigende Meldung zugegangen sein, wonach US-Präsident Donald Trump die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem vorerst eingefroren hat, weil er einer neuen Friedensinitiative für den israelisch-palästinensischen Konflikt den Vorrang geben möchte. Das berichtete Radio Israel am Mittwoch unter Berufung auf die palästinensische Zeitung «Sharq-el-Awsat» (Naher Osten). Minister Tzachi Hanegbi (Likud) meinte ebenfalls gegenüber Radio Israel, der Entschluss bezüglich des Standorts der amerikanischen Botschaft werde erst nach reiflichen Überlegungen in die Tat umgesetzt werden. In den letzten Wochen haben hochrangige palästinensische Stellen eine Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem mehrfach als «Kriegserklärung» bezeichnet und damit gedroht, die bisherige Anerkennung Israels zurückzuziehen. Der Regierung nahestehende israelische Kreise hingegen haben die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem bereits als eine Art fait accompli gefeiert. Das Tauziehen, das jetzt jetzt mehr oder weniger auf den Nullpunkt zurückgekehrt ist, dürfte ein zentrales Thema des Treffens Netanyahu-Trump vom Februar in Washington darstellen. [JU]