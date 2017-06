Botschaftstraum vorerst ausgeträumt

ISRAEL-USA

2. Juni 2017

Donald Trump will Verlegung nach Jerusalem verschieben.

«Was man von hier aus nicht sieht, das sieht man von dort aus.» Mit diesem Spruch erklärt man in Israel häufig den Umstand, warum Politiker, sobald sie ihr Amt erst ein Mal übernommen haben, von zuvor gemachten Äusserungen und Versprechungen wieder abrücken und oft bis ins pure Gegenteil verändern: Was man von der Oppositionsbank aus nicht sieht, das sieht man sehr wohl, sobald man erst in der Regierung sitzt. Mutatis mutandis gilt dies auch für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Noch vor wenigen Monaten versprach er im Wahlkampf feierlich, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, der «ewigen Hauptstadt des jüdischen Volkes.» Am Donnerstag nun brachten israelische Medien in grosser Aufmachung den Umstand, dass Trump höchst wahrscheinlich den (am Donnerstag fällig gewesenen) Entschluss der Domizilverlegung um mindestens weitere sechs Monate verschieben werde. Die Unterschrift des entsprechenden Dokumentes fand denn auch am Donnerstag statt.womit Trump sich der bei US-Präsidenten seit 1995 geltenden «Sitte» anschloss, wonach das Dokument zur Aufschiebung eines längst gefassten Grundsatzbschlusses über die Botschaftsverlegung immer wieder unterschrieben wurde, wobei die Präsidenten immer die «Sicherheit der amerikanischen Nation» als Begründung angegeben hatten. Vertreter der Administration Trump führen laut «Jerusalem Post» und «Haaretz» ins Feld, dass der Zeitpunkt für einen solchen, vor allem in der arabischen Welt kontroversen Schritt nicht geeignet sei, wolle man doch die israelisch-palästinensischen Verhandlungen wieder in Gang bringen. - Es bedarf keiner sonderlichen Fantasie, um sich auszumalen, dass die Reaktionen des israelischen Rechtslagers auf die Verschiebung der Botschaftsverlegung erstens nicht lange auf sich warten lassen werden, und dass sie zweitens äusserst kritisch ausfallen dürften. Vergessen wir nicht, dass die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem für die Siedlerfreunde unter den Politikern ein ungleich viel wichtigeres Ziel ist, als etwa der Beginn von israelisch-palästinensischen Friedensverhandlungen, denen Leute wie Naftali Bennett (Bildungsminister), Miri Regev (Kulturministerin), Yariv Levin (Tourismus) oder Tzippi Hotovely (Vize-Aussenministerin) wenig bis gar keine Wichtigkeit einräumen. Das Büro von Premier Netanyahu erklärte, es sei Israels konsistente Position, dass die US-Botschaft, wie die Botschaften aller Staaten, zu denen Israel diplomatische Beziehungen unterhalte, in Jerusalem, «unserer ewigen Hauptstadt», sein sollte. Botschaften ausserhalb der Kapitale würden den Frieden noch weiter weg drängen, indem der Zustand helfe, die «palästinensische Fantasie» am Leben zu erhalten, wonach das jüdische Volk und der jüdische Staat keine Verbindung zu Jerusalem hätten. «Auch wenn Israel enttäuscht ist», heisst es abschliessend in der Verlautbarung, «dass die Botschaft dieses Mal nicht verlegt wird, würdigen wir Präsident Trumps heutige Erklärung der Freundschaft zu Israel und seine Verpflichtung, die Botschaft zu einem künftigen Zeitpunkt zu verlegen.» - David Friedman, dem neuen US-Botschafter in Israel, sind hier diplomatisch zwar die Hände gebunden, doch persönlich macht er nie ein Hehl aus seine Sympathie für die israelische Siedlerbewegung in Ostjerusalem, auf dem Golan und in der Westbank. Auch die in den nächsten Tagen in Israel erwartete amerikanische Uno-Botschafterin Haley befürwortete die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem. Ausgeprägteste Gegner der Idee sind Aussenminister Tillerson, Verteidigungsminister Mattis und der nationale Sicherheitsberater McMaster. Diverse Telefonate von Premier Netanyahu nach Washington nutzten offensichtlich ebenso wenig wie ähnliche Bemühungen vom Ron Dermer, dem israelischen Botschafter in den USA. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, werden die zuständigen Politiker in Jerusalem sich wohl sagen. Der nächste Termin für die Nicht-Unterschreibung des aufschiebenden Dokuments ist ja schon in sechs Monaten... [JU]