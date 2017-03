«Botschafter gegen BDS» an der UN

USA-ISRAEL

8. März 2017

Der Jüdische Weltkongress veranstaltet am 29. März gemeinsam mit der UN-Delegation Israels am Hauptquartier der Vereinten Nationen eine Tagung gegen die BDS-Boykott-Bewegung.

Gestern Dienstag hat der Jüdische Weltkongress (WJC) in New York den Termin der jährlichen Tagung der Organisation gegen die globale BDS-Bewegung bekannt gegeben. Die Veranstaltung «Botschafter gegen BDS» soll am 29. März am UN-Hauptquartier in Manhattan stattfinden (Link). BDS strebt nach eigenen Angaben mittels Boykott-Massnahmen und der Isolierung Israels einen Stop des Siedlungsbaus und der Besetzung Israels in Cisjordanien an (https://bdsmovement.net).

Die neue UN-Botschafterin der USA Nikki Haley hat ihre Teilnahme bereits zugesagt und soll die Hauptrede halten. Mitveranstalter ist die UN-Delegation Israels unter Botschafter Danny Danon. Insgesamt werden 2000 Teilnehmer erwarten, darunter neben Studenten auch zahlreiche Diplomaten, Offizielle und Medienvertreter. Botschafterin Haley soll die Teilnehmer in dem Plenarsaal der UN-Hauptversammlung adressieren.

Anschliessend sind Panel-Diskussionen zu drei Themenkreisen geplant: die Rolle digitaler und sozialer Medien im Kampf gegen die Boykotteure Israels; Universitäten weltweit als Arenen der Auseinandersetzung um BDS; sowie die Rolle der freien Wirtschaft dabei.

WJC-Präsident Ronald Lauder erklärte zu der Tagung: «An der UN, internationalen Institutionen und akademischen Foren erleben wir eine gefährliche Form des Antisemitismus. Dieser besteht in dem Versuch, Israel zu delegitimieren und dem jüdischen Volk das Recht auf Sicherheit und Souveränität zu nehmen. Die BDS-Bewegung strebt nicht Frieden an, sondern die Zerstörung des Staates Israel.» [AM]