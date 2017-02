Botschafter an Pro-Israel-Tagung

BERN

Leoni Vögelin, 10. Februar 2017

Im Kursaal Bern haben sich vergangenen Samstag Hunderte Menschen, unter ihnen viele Freunde des Staates Israel, zur 29. Nationalen Pro-Israel-Tagung getroffen. Der israelische Botschafter der Schweiz Jacob Keidar sowie Thomas Damianos und Erez Soref, beide vom Israel College of the Bible in Netanya, führten das Wort. In ihren Ansprachen wurde das Thema «Israel – Konflikt und Hoffnung» behandelt. Der Anlass fand im Rahmen der Vereinigung Pro Israel statt. Diese politisch und religiös unabhängige Vereinigung setzt sich für die internationale Anerkennung des Staates Israel ein, unterstützt soziale Organisationen, Hilfswerke und Einzelpersonen und organisiert Reisen nach Israel. Die Vereinigung strebt gegenseitige Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis der Religionen, besonders des Christentums und des Judentums, an.