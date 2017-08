Botschaft für Twitter

SHAHAK SHAPIRA

Der in Berlin lebende israelisch-deutsche Künstler Shahak Shapira hat vergangene Woche vor der Hamburger Twitter-Niederlassung zahlreiche Hassbotschaften auf die Strasse gesprüht. Seine Motivation für die umstrittene­ Aktion lautet: «Wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann muss das Unternehmen sie auch zu sehen bekommen», sagte Shapira in einem am Montag im Internet verbreiteten Video. Mit seiner Aktion unter dem Twitter-Stichwort #heytwitter protestiert Shapira auf diese Weise gegen die aus seiner Sicht unzureichende Löschpolitik von Twitter im Internet. Insgesamt hat Shapira 30 Kurztexte mit rassistischen und antisemitischen Beleidigungen wie «Judenschwein» auf den Boden gesprüht. Ferner wurde dazu aufgefordert, die Leser der Nachricht zu «hängen» oder zu «vergasen». Nach Angaben von Shapira handelt es sich bei den gesprühten Texten um eine Auswahl aus rund 300 Hass­kommentaren, die er dem Konzern in den vergangenen Monaten gemeldet hatte,­ sie seien von Twitter aber entweder ignoriert, als zulässig eingestuft oder ohne eine Benachrichtigung an Shapira gelöscht worden, obgleich der US-Konzern seinen Usern garantiert, auf gemeldete Tweets zu reagieren. Shapira betonte, dass es sich bei vielen der von ihm gemeldeten Tweets um «absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen» handle. Während Twitter auf seine Nachrichten teilweise nicht reagiert habe, seien von Facebook von 150 gemeldeten Hasskommentaren in drei Tagen etwa 80 Prozent gelöscht worden. Auf Twitter erhielt Shapira für seine Aktion viel Zustimmung von anderen Nutzern. Das Unternehmen selbst hat sich bisher nicht zu der Aktion geäussert.