Boom im Fach Jüdische Studien

JERUSALEM

Simon Erlanger, 1. September 2017

Der 17. Weltkongress der Jüdischen Studien, der im August 2017 auf dem Scopus-Berg der Hebräischen Universität von Jerusalem stattfand, war der grösste seiner Art und zeigte das internationale Interesse des Fachs auf.



Der Kongress schlug alle Rekorde. Mit über 1800 Referenten aus über 40 Ländern war es die grösste Versammlung von Forschern des Fachs Jüdische Studien, welche die Welt je gesehen hat. Begründet wurde der World Congress of Jewish Studies 1947 in Jerusalem, nur zwei Jahre nach der Schoah und der Vernichtung der grossen jüdischen Zentren Europas. Er war vor allem die grosse Tradition der in Deutschland begründeten und gepflegten «Wissenschaft des Judentums», welche die Initianten vor 70 Jahren wieder aufnehmen wollten. Sie waren erfolgreich.

Rasante Ausbreitung

Seit 70 Jahren findet der Weltkongress der Jüdischen Studien regelmässig alle vier Jahre statt, an der Hebräischen Universität auf dem Scopus-Berg in Jerusalem. Am letzten Kongress von 2013 waren 1600 Dozenten zusammengekommen. Dieses Jahr waren es rund 200 mehr. Der Präsident der den Kongress organisierenden World Union of Jewish Studies, der Kabbala-Forscher Moshe Idel, stellte in seiner Eröffnungsrede denn auch fest, dass sich die jüdischen Studien weltweit rasant ausbreiteten. Es herrsche ein regelrechter Boom. Vor allem in Asien lasse sich ein riesiges Interesse feststellen, so etwa in China oder in Südkorea, wo Talmud mittlerweile Schulfach für Millionen von Schülern ist.

Das gesamte Spektrum der Jüdischen Studien

Nun war in Jerusalem neben Talmud das gesamte Spektrum der Jüdischen Studien vertreten: Philosophie, Religionssoziologie, Kino, Politologie, Holocaust Studies, Antisemitismusforschung, Jiddisch, Hebräisch, Ladino, Kulturwissenschaften, jüdische Literaturen in diversen Sprachen, Jüdische Musik in allen Varianten, Rabbinische Literatur, Archäologie und vieles andere mehr. Als eine der Leitwissenschaften der klassischen Judaistik seit dem 19. Jahrhundert stand vor allem auch die Geschichte im Zentrum. Thema waren dabei fast alle Epochen, überall auf der Welt. Besonders im Fokus stand aber das mittelalterliche Aschkenas. Fünf Tage lang trafen sich jeweils Dutzende von etablierten Historikern, jungen Forschern, Studierenden und interessierten Zuhörern jeweils acht Stunden lang zu intensiven Sitzungen. Mit Michael Toch, Yisrael Yuval, Ivan Marcus, Hayim Soloveichik, Eva Haverkamp und vielen anderen tauschten sich dabei die Koryphäen der jüdischen Mediävistik aus Israel, Deutschland und den USA untereinander aus sowie mit den zahlreichen Forschern und Doktoranden, die hier vor illustrem internationalem Publikum erstmals ihre Erkenntnisse öffentlich präsentieren durften.

Eine Spezialkonferenz innerhalb der allgemeinen Konferenz beschäftigte sich mit jüdischer Namensgebung von der Antike bis heute. Besonders spannend war das Panel «Judaism and World Religions». An sechs je zweistündi-gen Sitzung wurde hier das Verhältnis des Judentums zu anderen Religionen untersucht, analysiert und kritisch hinterfragt. Wegen der neuen engen Partnerschaft mit Indien stand dabei der Hinduismus im Zentrum. So sprachen die Indienspezialisten und Rabbiner Alan Brill von der Seton-Universität aus New Jersey, Daniel Sperber von der Bar-Ilan-Universität, Nathan Katz von der Florida International Uni-versity und Alon Goshen-Gottstein vom Elijah Interfaith Institute durchaus kontro-vers über das sich anbahnende neue Verhältnis zwischen Judentum und Hinduismus. Dabei stellten sie sich die Frage nach dem Wesen des Monotheismus und nach gemeinsamen Werten.

Beeindruckend auch das Panel mit Shlomo Avineri. Der Grand Old Man der israelischen Politologie und ehemaliger Bürochef von Itzhak Rabin während dessen erster Amtszeit von 1974 bis 1977, referierte ausgehend von seinem neuen Buch zu Herzl über die Bedeutung des ersten Zionistenkongresses in Basel. Dieser sei vor allem darum wichtig, weil schon beim allerersten Kongress die Institutionen geschaffen worden seien, auf denen dann fünf Jahrzehnte später der Staat Israel hätte aufgebaut werden können. Israel sei nicht im Vakuum entstanden, sondern stehe institutionell bis heute auf den Fundamenten, die Herzl in Basel gelegt hat.

Ein enormes Wissen

Generell gut vertreten war die Schweizer Judaistik. Richard Blättel vom Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der Universität Luzern präsentierte seine preisgekrönte Dissertation über den Einfluss des protestantischen Philosophen Søren Kierkegaard auf modernes jüdisches Denken. Der Autor dieses Textes, der an der Universität Luzern lehrt, sprach an einem Panel zur Lage der Juden in Europa über die Ge-schichte und die gegenwärtige Situation der Schweizer Juden. Alfred Bodenheimer vom Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel referierte zur Beschneidungsdebatte in Deutschland. An einem eigenen Panel präsentierten Andreas Gehringer, Stefanie Mahrer, Patrik Süess und Catrina Langenegger aus Basel ihre spannenden Arbeiten und Projekte zur frühneuzeitlichen und modernen schweizerisch-jüdischen Geschichte. Astrid Starck-Adler referierte an einem Panel zum «Old Yiddish» über das 1609 in Basel gedruckte Buch «Sod Haneschome».

Alles das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Hunderten von Panels und 1800 Vorträgen. Insgesamt konnte man zwischen 9 Uhr morgens und 19 Uhr abends fast jederzeit zwischen 29 parallel laufenden Sitzungen wählen, und das fünf Tage lang. Dazu kam noch ein Begleitprogramm mit Konzerten, Filmen und Workshops samt einer Buchmesse. Kein Wunder, stellte sich nach einer gewissen Zeit ein Gefühl der Sättigung und Ermüdung ein. Was bleibt, sind das enorme Wissen, das am Kongress vermittelt wurde, der Austausch und die Kontakte mit den Kollegen aus aller Welt. Der in fünf Kongress-tagen vermittelte geistige Input muss nun bis zum nächsten Kongress im Jahre 2021 reichen. 