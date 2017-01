Bombendrohungen gegen zwei jüdische Institutionen

ORLANDO

6. Januar 2017

Evakuierungen nach zwei separaten Drohungen.

Zwei jüdische Gemeindeinstitutionen im Grossraum des amerikanischen Orlando mussten evakuiert werden, nachdem sie zwei getrennte Bombendrohungen erhalten hatten. Die Drohungen waren am Mittwoch dem Chabad-Zentrum für jüdisches Leben in Süd-Orlando telefonisch übermittelt worden, sowie dem Roth-Gemeindezentrum (JCC). Der Anrufer an dieses Zentrum liess laut einer lokalen TV-Station durchblicken, dass der Sprengsatz eventuell im Holocaust-Resource-and-Education-Center angebracht worden ist, das sich neben dem JCC befindet. Aus dem Chabad-Gebäude wurden rund 40 Personen evakuiert. Das Gebäude beherbergt unter anderem eine Vor-Schule. Auch das JCC und das Holocaustmuseum wurden geräumt. Das Gleiche traf auf eine lokale Primarschule in Zentral-Florida in unmittelbarer Nähe zum JCC zu. Bei ihrer Durchsuchung der bedrohten Stätten fand die Polizei aber keine Sprengsätze. Die Polizisten waren sehr zurückhaltend, was die Klassifizierung der Bedrohungen als Hassverbrechen betrifft. [TA]