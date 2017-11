Bombendrohung «killt» Balfour-Anlass

FLORIDA

Jüdisches Museum von Florida sagt Anlass zum 100. Jahrestag der berühmten Deklaration ab.

Eine Bombendrohung führte zur Absage eines Anlasses im Jüdischen Museum von Florida zum 100. Jahrestags der Balfour-Deklaration. Sicherheitsbeamte verhafteten Oscar Aguayo, einen 21jährigen Collegestudenten, der dem Vernehmen nach im Vorfeld des Anlasses die Drohung verbreitet hatte. Das erklärte das Miami-Büro des American Jewish Committee (AJC). Laut Polizeiangaben erklärte Aguayo, der an der Florida International University studiert, am Schluss seiner Drohung, er werde «Chaos und Verwüstung» säen. Ein Polizeihund identifizierte potentiellen Sprengstoff im Auto des Mannes, was zur Evakuierung einer Parkgarage der Universität führte. «Wir lassen uns durch Drohungen nicht einschüchtern und werden fortfahren, für unsere Grundsätze und Werte einzustehen», schrieb Brain Siegel, Direktor des Florida-Büros des AJC, der an dem Anlass hätte sprechen sollen. Die Empfehlung der Gesetzesbehörden, den Anlass im Interesse der öffentlichen Sicherheit nicht durchzuführen, seien aber ernst zu nehmen. «Wir hoffen, den Anlass in naher Zukunft zu einem anderen Datum abhalten zu können», meinte Siegel. [TA]