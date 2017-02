Bombendrohung gegen Israel-Konsulat

MIAMI

20. Februar 2017

Gebäude musste vorübergehen geräumt werden.

Eine gegen das israelische Konsulat in Miami gerichtete telefonische Drohung führte zur Evakuierung des Gebäudes, in dem sich das Konsulat befindet. Nicht identifizierte Anrufer machten die Drohung gegenüber den Managern des New World Tower, wie der «Miami Herald» berichtete. Arbeiter konnten das Gebäude wieder betreten, nachdem eine Durchsuchung durch die Bombenequipe keinerlei Sprengsätze zutage förderte. «Unsere Station erhielt einen Anruf bezüglich eines möglichen Explosivkörpers, der im israelischen Konsulat platziert worden sei», erklärte Christopher Bess, ein Offizier der Polizei von Miami gegenüber der Zeitung, wobei er hinzufügte, dass der Anruf von innerhalb des Gebäudes gekommen sei. – Am 18. Januar hatte das Alper-Gemeindezentrum in Miami Beach zu den rund 30 jüdischen Institutionen in den USA gehört, die Bombendrohungen erhalten hatten. Das Zentrum war schon zuvor am 9. Januar Zielobjekt einer Welle von Bombendrohungen gewesen, mit denen jüdische Gemeindezentren belästigt worden waren. [TA]