Bombenattentat von 1994

BUENOS AIRES

30. Dezember 2016

Untersuchung der Rolle Irans neu eröffnet.

Ein argentinisches Gericht hat am Donnerstag die erneute Untersuchung der Beschuldigung eines Staatsanwalts angeordnet, wonach die ehemalige Staatspräsidentin Crista Fernandez die angebliche Vewicklung von iranischen Bürgern in die blutige Attacke auf das jüdische Gemeindezentrum von Buenos Aires vertutscht hat.Bei dem Verbrechen waren 85 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere hatten Verletzungen erlitten. Teheran hat stets jede Verwicklung in den Anschlag dementiert und weigert sich bis heute, Verdächtigte den argentinischen Behörden auszuliefern. Nun hat das Oberste Strafgericht des Landes die Forderung einer Delegation der argentinisch-jüdischen Vereinigung akzeptiert, die Vorwürfe erneut zu untersuchen, die Staatsanwalt Alberto Nisman am 14. Januar 2015 gegen Fernandez, ihren (jüdischen) Aussenminister Hector Timerman und andere Offizielle ihrer Regierung erhoben hat. Vier Tage nachdem Nisman seine Vorwürfe hat verlauten lassen, war er mit Kopfschüssen tot aufgefunden worden. Bis heute haben die Behörden die Frage nicht geklärt, ob es sich dabei um einen Mord oder Selbstmord gehandelt hat. Fernandenz, die von 2007 bis 2015 argentinische Präsidentin war, hat das Begehen jeder Gesetzeswidrigkeit in dem Fall dementiert. Santiago Kaplun, Generalsekretär der Delegation der jüdischen Organisationen, hiess den Gerichtsentscheid willkommen.und gab sich gegenüber einer TV-Station «sehr hoffnungsvoll». [TA]