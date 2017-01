Blutige Silvesternacht in Nachtclub

ISTANBUL

2. Januar 2017

18jährige Israel-Araberin unter den Toten; weitere Israelinnen verwundet.

Die türkische Polizei hat am Sonntag eine breite Jagd nach dem Todesschützen lanciert, der in der Silvesternacht im Nachtclub Reina in Istanbul ein Blutbad angerichtet und dabei mindestens 39 Menschen ermordet hatte. Innenminister Suleyman Soylu bestätigte am Sonntagmorgen, dass der Attentäter sich immer noch auf freiem Fuss befand, und das als direkte Folge der Schiesserei 69 verschiedentlich schwer verletzte Menschen in Krankenhäusern der Stadt gepflegt würden. Inzwischen bestätigte die Familie der 18jährigen Leanne Nasser aus Tira, dass ihre Tochter bei dem Anschlag getötet worden sei. Weitere israelische Touristen haben Verletzungen erlitten. Der israelische Botschafter in Ankara ist in der Sache im Kontakt mit den türkische Behörden und kümmert sich vor allem um den Heimtransport der Toten und Verletzten. Leanne Nasser war zusammen mit Freundinnen im Alter von 18-27 Jahren zu einem mehrtägigen Urlaub nach Istanbul gereist. Eine der Freundinnen wurde mittelschwer verletzt, die anderen standen am Sonntag noch unter Schock. Alaa Abd al-Hai, 27, schilderte die Ereignisse wie folgt: «Aus allen Richtungen wurde geschossen, und ich sah, wie Tote und Verwundete in meiner Nähe zu Boden fielen. Ich versteckte mich in einer Ecke und wusste nicht, was machen. Jeder schrie und weinte, und das Schiessen hörte nicht auf; es schien eine Ewigkeit zu dauern.» Nachher sei, wie sie weiter schilderte, nach draussen evakuiert worden und habe festgestellt, dass alles zerstört sei. «Viel Blut und tot herumliegende Leute. Es war ein schrecklicher Anblick. Ich musste auf der Polizei eine Zeugenaussage machen.» Sufiyan Mansour, der Vater der verwundeten Ruaa Mansour, 18, erklärte gegenüber «Haaretz», ihre Tochter sei am Freitag mit ihren Freundinnen zu einem einwöchigen Urlaub in die Türkei geflogen. Bevor die Mädchen in den Nachtclub fuhren, telefonierten sie noch mit dem Vater. Nach dem Attentat konnte Sufiyan erst am Sonntag früh um 6 Uhr telefonischen Kontakt mit seiner am Unterleib durch mehrere Schüsse verletzte Tochter aufnehmen. «Sie sei operiert worden, sagte sie, und befinde sich in stabilem Zustand im Krankenhaus.» Am Sonntag bereiteten die Familien der Mädchen den Flug nach Istanbul vor, von wo aus sie ihre Töchter nach Hause zurück bringen wollten. Laut Informationen des Innenministeriums von Ankara befinden sich unter den Todesopfern 15 Ausländer, doch wurde in Bezug auf deren Nationalitäten zunächst keine näheren Angaben gemacht. Der Angreifer, der dem Vernehmen nach als Nikolaus verkleidet war, hatte beim Eingang zum Nachtclub einen Polizeioffizier und einen Zivilisten getötet, bevor er im Club mit seinem Massaker weitermachte. Reina, auf der europäischen Seite des Bosporus gelegen, gehört zu den bekanntesten Nachtclubs der Stadt und ist bei Ortsansässigen wie bei Touristen gleichermassen beliebt. Zur Zeit des Anschlags hatten sich dem Vernehmen nach 500-600 Gäste in dem Club befunden. Einigen gelang auf der Suche nach Rettung der Sprung in den nahegelegenen Bosporus, wo sie von der Polizei aus den Wellen gefischt worden sind. – Eine Augenzeugin, deren Gatte bei dem Attentat verletzt wurde, berichtete gegenüber Associated Press (AP): «Bevor ich verstand, was vor sich ging, fiel mein Mann auf mich. Ich musste eine ganze Anzahl von Körpern von mir wegschieben, bevor ich den Club verlassen konnte.» Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu waren in der Sylvesternacht 17000 Polizeioffiziere aufgeboten worden, einige als Nikoläuse oder Strassenverkäufer verkleidet, um die Sicherheit zu gewährleisten. An Sonntag divergierten die Angaben von Augenzeugen hinsichtlich der Zahl der Terroristen. Während mehrheitlich von einem Schützen gesprochen wurde, gab es auch Besucher des Nachtclubs, die zwei Täter gesehen haben wollen, die untereinander arabisch gesprochen haben sollen. – Bei Attacken des Islamischen Staats (IS) oder kurdischer Rebellen in Ankara und Istanbul sind alleine 2016 über 180 Menschen ermordet worden. [TA]