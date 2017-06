Bloomberg hilft Bürgermeistern

USA POLITIK

26. Juni 2017

Der ex-Bürgermeister von New York will Stadtvätern bei der Umsetzung von Reformen bei Waffen-Kontrollen, Klimapolitik und Gesundheitswesen helfen. Dafür startet Michael Bloomberg heute Montag eine mit 200 Millionen Dollar ausgestattete Initiative.

Er ist einer der wichtigsten Philanthropen weltweit und hat Milliarden seines Vermögens in Wissenschaft und kulturelle Zwecke investiert. Doch seit einigen Jahren fördert Michael Bloomberg auch politische Ziele aus eigener Tasche. Dazu gehört eine Verschärfung von Waffenkontrollen und die Bekämpfung des Klimawandels.

Am heutigen Montag will der 75-Jährige ein weiteres Kapitel in diesem Engagement eröffnen. Laut der «New York Times» will Bloomberg an der Jahreskonferenz amerikanischer Bürgermeister in Miami die «American Cities Initiative» vorstellen (Link).

Mit 200 Millionen Dollar aus Bloombergs eigener Tasche soll die Initiative Kommunen bei Innovationen im Gesundheitswesen, nachhaltigem Wirtschaften, Waffen-Kriminalität und anderen Herausforderungen unterstützen. Dazu dient mit dem «Mayors Challenge» eine Art Wettbewerb, bei dem erfolgversprechende Experimente unterstützt werden sollen.

Bloomberg sieht Kommunen und Gliedstaaten als Gegengewicht zu der Regierung in Washington. Diese verwendet unter Donald Trump bekanntlich enormen Ehrgeiz darauf, die überschaubaren Fortschritte Barack Obamas etwa bei der Klimapolitik rückgängig zu machen (Link).

Bloomberg hat vor einigen Wochen mitgeholfen, Städte und Staaten zu einer Eigenverpflichtung auf die Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens zu verpflichten (Link).

Die «American Cities Initiative» soll zunächst über drei Jahre laufen. Aber Bloomberg setzt auf die Unterstützung weiterer Sponsoren und eine Ausweitung des Programms. [AM]