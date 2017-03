Blick in die Zukunft

EILAT

10. März 2017

Am Dienstag wurde ein Abkommen zwischen der Stadt Eilat und der israelischen Regierung besiegelt, in dem festgelegt wird, dass Eilat sich einer bedeutenden Hafenstadt Israels entwickeln und eine Verbindung zwischen dem Fernen Osten und nach Europa garantieren soll. Bauminister Yoav Galant, der Bürgermeister von Eilat, Meir Yitzhak Halevi, Premierminister Binyamin Netanyahu und Finanzminister Moshe Kahlon unterzeichneten das Abkommen, in dem auch festgelegt wird, dass tausende neue Hotelzimmer und Häuser in der Stadt ganz im Süden Israels am Golf von Akaba errichtet werden sollen. Netanyahu sagte anschliessend in einer Fernsehansprache: «Eilat wird eine lebendige Verbindung zwischen Europa und dem Fernen Osten. Neue Infrastrukturpläne sehen zudem einen Schnellzug zwischen der Stadt und dem Zentrum Israels vor.» Er gehe davon aus, dass sich die Bevölkerung Eilats von 60 000 Menschen auf 120 000 in den kommenden Jahren verdoppele. Meir Yitzhak Halevi sagte: «Diese Vereinbarung stellt einen grossen Wendepunkt für die Stadt dar. (…) Sie wird sich in eine Metropole verwandelt - das ist eine grosse Neuigkeit für die Bewohner von Eilat.»