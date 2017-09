Bleibende Wurzeln

Dies antwortete die deutsche Bundeskanzlerin in einem Interview mit «Focus online» auf die Frage, ob die christlich-jüdisch-abendländische Kultur die Leitgrösse für Deutschland bleibe. Sie betonte gleichzeitig aber auch, dass vier Millionen Muslime in Deutschland lebten und so die Gesellschaft mitprägten. Auch die Muslime seien «heute ein selbstverständlicher Teil von Deutschland». Merkel, die bei der deutschen Bundestagswahl am 24. September für eine Wiederwahl kandidiert, be-tonte weiter, Basis des Zusammenlebens seien «ohne Abstriche die Werte und Regeln des Grundgesetzes». Diese stünden nicht nur auf dem Papier, sondern seien die Basis des Zusammenlebens. Dem Thema Integration misst Merkel eine grosse Bedeutung zu, wenn sie sagt: «Ich habe gleich zu Beginn meiner Kanzlerschaft eine Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt angesiedelt, um dieses wichtige Thema noch sichtbarer zu machen.» Sie sehe es als «grösste Herausforderung an», auch im Zeitalter des digitalen Fortschritts einen festen Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten. «In diese Aufgabe fügt sich auch die Integration ein», so die Bundeskanzlerin. VW