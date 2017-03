Binyamin Netanyahu empfängt Jason Greenblatt

TRUMPS FRIEDENSBEMÜHUNGEN

14. März 2017

Über fünf Stunden konferierten der Premier und der US-Sondergesandte.

Im Verlauf einer über fünf Stunden dauernden Unterredung am Montagabend in Jerusalem bekräftigten der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu und Jason Greenblatt, US-Präsident Donald Trumps Sondergesandte für internationale Verhandlungen, das gemeinsame Einstehen Israels und der USA für die Förderung eines «wahrhaften und dauerhaften Friedens zwischen Israel und den Palästinensern», der die Sicherheit Israels und die Stabilität der Region fördern würde. Unter Präsident Trumps Führung sei es, wie Netanyahu seinem Gast versicherte, möglich, den Frieden zwischen Israel und all seinen Nachbarn, die Palästinenser eingeschlossen, voranzutreiben. Er freue sich darauf, betonte der Premierminister, zusammen mit Präsident Trump zur Erreichung dieser Zielsetzung eng zusammenzuarbeiten. Greenblatt seinerseits bekräftigte das Einstehen seines Präsidenten für Israels Sicherheit und für die Bemühungen, Israel und den Palästinensern zu helfen, durch Direktverhandlungen einen dauerhaften Frieden zu erzielen. Die beiden Gesprächspartner diskutierten auch Fragen des Siedlungsbaus in der Hoffnung, einen Weg auszuarbeiten, der konsistent sei mit dem Ziel der Förderung von Frieden und Sicherheit. Darüber, ob man sich in diesem konkreten und heikeln Punkt nähergekommen sei, war in der Verlautbarung des Büros von Premier Netanyahu nichts zu lesen. Greenblatt unterstrich jedoch die Wichtigkeit für Präsident Trump, das Wachstum der palästinensischen Wirtschaft und die Verbesserung von deren Lebensqualität zu ermöglichen. – Am Dienstag wollte Jason Greenblatt seine Gespräche in Ramallah mit den Palästinensern aufnehmen. [JU]