Binyamin Netanyahu

FÜNF-PUNKTE-KLAUSEL

Jacques Ungar, 24. Februar 2016

Nach Angaben eines mit den Details des Gipfels von Akkaba vertrauten amerikanischen und eines damit ebenso vertrauten israelischen Offiziellen schloss der von Netanyahu vorgelegte Fünf-Punkte-Plan Dinge ein, die Israel zu geben bereit war, um die regionale Friedensinitiatve zu lancieren, aber auch Dinge, auf deren Erhalt Israel bestanden hätte. Dieser Fünf-Punkte-Plan wurde unter anderem aus Angst vor einer koalitionsinternen Palastrevolution der rechtsnationalen Siedlerlobby von Netanyahu ebenso fallengelassen wie das Konzept einer Regierung der nationalen Einheit mit Itzhak Herzog. Die Punkte sahen gemäss den erwähnten Offiziellen wie folgt aus:

1. Genehmigung einer massiven Bautätigkeit für die Palästinenser und Förderung von Wirtschaftsprojekten in Zone C der Westbank, in der Israel sowohl die Sicherheits- als auch die zivile Kontrolle ausübt. Förderung von Infrastrukturprojekten im Gazastreifen und eine engere Sicherheitskooperation mit der palästinensischen Behörde, die Bewilligung der Einfuhr zusätzlicher, von den palästinensischen Sicherheitskräften benötigter Waffen mit engeschlossen.

2. Die israelische Regierung würde positive, öffentliche Referenzen zur arabischen Friedensinitiative von 2002 machen und die Bereitschaft bekunden, über die einzelnen Elemente mit den arabischen Staaten zu verhandeln.

3. Unterstützung und aktive Beteiligung der arabischen Staaten in einer regionalen Friedensinitiative, so auch eines öffentlichen Gipfeltreffens, an dem hochrangige Offizielle Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer sunnitischer Staaten zusammen mit Netanyahu teilnehmen würden.

4. Ersuchen, die amerikanische Anerkennung für Bautätigkeit in den grossen Siedlungsblöcken zu erlangen, im Austausch für einen Baustopp in isolierten Siedlungen östlich der Trennlinie. Den Begriff Siedlungsblöcke definierte Netanyahu nicht klar.

5. Ersuchen, eine Garantie von der Administration Obama zu erhalten, antiisraelische Schritte in Uno-Institutionen zu blockieren und gegen Resolutionen zum israelisch-palästinensischen Konflikt im Sicherheitsrat ein Veto einzulegen.

Quelle: Haaretz