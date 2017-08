Billy Joel trägt Gelben Stern an Konzert

KULTUR

23. August 2017

Mit einer stummen Geste hat Billy Joel Montagnacht gegen die Trump-Regierung protestiert. Bei einem ausverkauften Konzert im Madison Square Garden heftete der Sänger und Pianist zwei gelbe «Judensterne» an sein Jacket



Seit 43 Monaten pflegt Billy Joel eine Tradition, die seinen Status als beliebter Sänger und Pianist unterstreicht. So lange schon gibt der 68-Jährige einmal im Monat ein Konzert im Madison Square Garden in Manhattan. Stets sind dabei die 19500 Sitze der legendären Arena ausverkauft. Joel hat mit der Serie auch den bisherigen Rekord von Elton John am Madison Square Garden gebrochen.

Doch nun sorgt der 43. Auftritt von Montagnacht für Aufsehen. Wie zuerst auf Social Media bekannt wurde (Link) kam der «Piano Man» bei der Zugabe am Ende des Konzerts mit zwei gelben «Judensternen» am Revers und dem Rücken seines schwarzen Jackets zurück auf die Bühne. Er hat dazu keine Erklärung abgegeben.

Aber bekanntlich stammt Joel von deutsch-jüdischen Nazi-Flüchtlingen ab. Sein Grossvater Karl Amson Joel betrieb in Nürnberg einen innovativen Versandhandel für Textilien, den er unter dem Druck des NS-Regimes 1938 weit unter Wert an Josef Neckermann verkaufen musste. Karl Amson Joel konnte zunächst nach Zürich und dann über Kuba 1942 in die USA fliehen. Andere Angehörige der Familie wurden von den Nazis ermordet.

Die Geste wurde auf Social Media als eindeutiges Statement gegen Donald Trump und dessen Äusserungen zu dem Aufmarsch von Rechtsradikalen in Charlottesville, Virginia, vor zehn Tagen gesehen. Joel selbst bezeichnet sich als säkular, versteht sich aber kulturell als jüdisch. Bei dem Konzert war auch die Sängerin Patty Smyth aufgetreten. Zu ihrem Song «Goodbye to You» liefen auf der Leinwand im Saal hinter ihr Clips mit von Trump entlassenen Mitarbeitern im Weissen Haus wie Steve Bannon, Sean Spicer und Anthony Scaramucci. AM