Bilder einer verschwindenden Welt

USA-KULTUR

7. November 2017

Zwei New Yorker dokumentieren jüdisches Leben an der Lower East Side Manhattans in einem neuen Buch.

«Überbleibsel» nennen die Fotografen Janet Russek und David Scheinbaum das Thema ihrer Dokumentation über jüdisches Leben an der Lower East Side. Das Paar lebt in Brooklyn und Santa Fe und hat die Szenerie im Südosten Manhattans seit der Jahrtausendwende dokumentiert. Nun ist das Ergebnis in Form des Buches «Remnants: Photographs of the Lower East Side» erschienen. Jüngst gaben Russek und Scheinbaum auf der stets lesenswerten Kultur-Website «hyperallergic» Auskunft über ihr Projekt.

Die Lower East Side war Ende des 19. Jahrhunderts Ziel der grossen Emigration vorwiegend russischer Juden aus dem Zarenreich geworden, die Pogromen und Marginalisierung zu entfliehen hofften. In den Mietskasernen des Viertels herrschte drangvolle Enge. Aber die etwa eine Million Juden entfalteten auch ein vitales, wirtschaftliches und kulturelles Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderten vor allem jüngere und besser gebildete Bewohner rasch in Vororte New Yorks oder andere Regionen der USA ab.

Russek und Scheinbaum waren seit den 1990er Jahren an die Lower East Side gegangen, um in den noch vorhandenen jüdischen Geschäften religiöse Artikel oder klassische Nahrungsmittel wie Bagels, Knishes und Lox zu erstehen. Dabei fiel ihnen der rasante Wandel in dem Viertel auf: Immer mehr Läden schlossen; Gebäude wurden abgerissen und machten Hochhäusern Platz und damit verlor das Viertel sein klassisches, jüdisches Gepräge. So machte die legendäre Matzoh-Bäckerei «Streit´s» Luxus-Apartments Platz.

Die Künstler legten bei ihrem Projekt den Schwerpunkt auf das Verschwinden jüdischer Etablissements und fotografierten deren Schliessung oder verblichene Pracht. Dem Ersatz schenken sie weniger Interesse. Auch wenn Institutionen wie der Delikatessen «Russ & Daughters», «Economy Candy» und «Katz’s Delicatessen» weiterhin die jüdische Tradition hochhalten, so sind sie heute eher Touristen-Attraktionen geworden. [AM]