Bild der Verständigung

TOKIO

17. November 2017

Grosse Aufmerksamkeit haben Miss Israel, Adar Gandelsman (l.), und Miss Iraq, Sarah Idan, auf sich gezogen, als sie diese Woche gemeinsame Fotos auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten gepostet haben.

Die beiden Schönheitsköniginnen haben sich auf der diesjährigen Miss International Beauty Pageant in Tokio getroffen und beschlossen, eine Botschaft in die Welt zu senden. Sarah Idan schrieb zu ihrem Foto: «Frieden und Liebe von Miss Irak und Miss Israel.» Ein mutiger Schritt, wenn man bedenkt, dass der Miss-Libanon im August noch ihr Titel entzogen wurde, nachdem bekannt wurde, dass sie einst nach Israel bereist war. Wie die «Times of Israel» betonte, wurde die 27-jährige Idan in Bagdad geboren, sie lebt aktuell aber in den USA. [TA]