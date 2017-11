Bibis fataler Fehler

ZUR LAGE

Chemi Shalev, 10. November 2017

Australien und Neuseeland teilen eine grossartige militärische Tradition. Diese schliesst die Befreiung Erez Israels, damals Palästina, vom Osmanischen Reich ein.

Das Kriegslegat der Anzac, der vereinten Kampftruppe, die eine wichtige Rolle spielte im Ersten Weltkrieg, ist eingraviert in ihren nationalen Identitäten. Der grundlegende Kampf in der Anzac-Mythologie war die Niederlage der Truppe in Gallipoli, auch wenn der Sieg in Beersheva, weitum als der «letzte erfolgreiche Kavallerie-Einsatz der Geschichte» herumge-boten, auch ein wichtiger Wendepukt ist. An einer Zeremonie letzte Woche zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Befreiung der Stadt hielt Binyamin Netanyahu eine gekonnte, logische und eloquente Rede, die aber das Gefühl verpasster Chancen verstärkte.

Vielleicht vermutete er, dass die von ihm verachteten israelischen Medien seine Rede ignorieren würden, und so gestattete Netanyahu sich, sein Bestes zu geben, und wenn er sein Bestes gibt, vor allem auf Englisch, kann keiner sich mit ihm messen. Weder ein ehemaliger Premierminister noch ein gegenwärtiger Politiker reichen Netanyahu das Wasser, wenn es darum geht, «zu den Gojim in ihrer eigenen Sprache zu sprechen», wie die Israeli sagen. Er ist ein begnadeter Redner mit einem hervorragenden Englisch und einem weit gefächerten Wissen, das ihn auch dann authentisch und autoritativ klingen lässt, wenn er wie letzte Woche über längst vergessene Schlachten spricht, die australische und neuseeländische Soldaten vor 100 Jahren ausgefochten haben.

Netanyahu hätte sein Talent benutzen können, um den Frieden mit den Palästinensern anzustreben. Er hätte Israel überzeugen können, dass Versöhnung lebenswichtig für ihre Zukunft ist. Er hätte vielleicht Hoffnung aufkommen lassen können, anstatt Verzweiflung zu säen, hätte vorwärts drängen können, anstatt sich einzugraben, hätte daran arbeiten können, Differenzen zu lösen als sie zu unüberwindlichen Hindernissen wer-den zu lassen. Dann wäre er aber natürlich nicht Netanyahu gewesen.

Mit seinen seltenen rhetorischen Talenten – sogar auf Hebräisch – hätte Netanyahu versuchen können, innerisraelische Wunden zu heilen und nicht Salz auf sie zu streuen, er hätte Kluften überbrücken können, anstatt sie tiefer werden zu lassen, er hätte Araber und Juden zusammenbringen können, anstatt sie zu trennen und gegeneinander aufzuhetzen. Mit seiner aussergewöhnlichen Bildung, seinem Allgemeinwissen und Welterfahrung hätte Netanyahu israelische Eliten fördern können, anstatt sie ins Abseits zu stellen. Er hätte die Kultur festigen können, an-statt seine Ministerin Miri Regev auszuschicken, um sie zu bekämpfen. Er hätte einen politischen Dialog mit politischen Rivalen führen können, anstatt sie zu erniedrigen. Er hätte Toleranz und gegenseitigen Respekt predigen können, anstatt sich in Exklusion und Denunzierung auszuzeichnen. Kurz nach dem 22. Jahrestag der Ermordung Itzhak Rabins stellt sich wieder einmal die Frage, wie alles gekommen wäre ohne dieses für Israel fatale Ereignis und wo Netanyahu heute stünde.

Die Aufhetzung, die ihn zum Premier machte, ist nach wie vor seine Routine. Misstrauen und Paranoia zeigen ihm den Weg. Sein persönlicher Profit und seine Weigerung, jeden Koalitionspartner zurückzuweisen, der seinen Thron ge-fährden könnte, haben stets seine Bereitschaft übertrumpft, den Frieden zu fördern, die Demokratie zu stärken und Menschen zusammenzubringen. Jetzt ist er ein potenzieller Verdächtig-- ter in Polizeiuntersuchungen wegen Bestechung und Betrug. Gleichzeitig ist er aber überwältigt von den hausgemachten Kontroversen und den Untersuchungen, denen seine Frau und sein Sohn unterworfen werden. Er beschuldigt jeden ausser sich selbst für seine Zwangslage und beklagt sich über die «Sauertöpfe», die sich weigern, sich auf seine Errungenschaften und sein Ansehen zu konzentrieren.

Netanyahu hat in der Vergangenheit be- wiesen, dass es immer verfrüht ist, einen poli-tischen Nachruf auf ihn zu halten, doch die strafrechtlichen Anklagen, die gegen ihn eventuell vorgebracht werden, könnten sehr wohl seinen politischen Abgang bedeuten. Wachsender Druck von allen Seiten lässt ihn zerstreut erscheinen, was seinen Abgang noch beschleunigen dürfte. Wenn dies geschieht, wird er in Erinnerung bleiben als effizienter Manager, der aber als Anführer versagte. Seine Schwächen haben Oberhand über seine Stärken gewonnen, und seine Dämonen diktieren seine Schritte. Dies führt nach allen klassischen Definitionen unweigerlich zur Tragödie.

Chemi Shalev ist US-Korrespondent von «Haaretz».