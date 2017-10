Bibi macht Israel zum binationalen Staat

ZUR LAGE IN ISRAEL

DAN MARGALIT, 4. Oktober 2017

Zwei wichtige aussenpolitische Ereignisse sind letzte Woche zufällig kollidiert. Im ersten kehrte ein besorgter Premierminister Binyamin Netanyahu aus Washington zurück und erzählte seinen Kabinettsministern, dass US-Präsident Donald Trump am Entwurf zu einem Friedensplan arbeite – ein Dorn in der Seite des Kabinetts, aber einer, der begrüsst werden muss, wenn auch nur vorgespielt.

Netanyahu ist eine Kopie von Golda Meir, die als Premierministerin behauptet hatte, den Vorschlag von Veteidigungsminister Moshe Dayan

zu begrüssen (der damals nur von Itzhak Rabin unterstützt worden ist, dem damaligen israelischen Botschafter in Washington), der darin bestand, sich 1970 vom Suezkanal zurückzuziehen. Was folgte, war der Krieg, der letzte Woche vor 44 Jahren ausbrach.

Die zweite Geschichte betrifft die Zeremonie aus Anlass des 50. Jahrestags des Beginns des Siedlungswerks in der Westbank. Netanyahu und Kulturministerin Miri Regev hatten den Anlass geplant, um die Opposition in Verlegenheit zu bringen, und diese ging prompt in die Falle. Regierungen der Arbeitspartei (IAP) haben den 1948 von den Arabern eroberten Etzion-Block wieder besiedelt, wo die Zeremonie stattfand,

und IAP-Regierungen haben den Grundstein gelegt für die Siedlungsstädte Maale Adumim und Ariel. Shimon Peres pflanzte einen Zedernbaum in Ofra, so wie es Theodor Herzl seinerzeit in Motza getan hatte, und Rabin baute ein Strassennetz für die Siedler.

Die IAP-Führer sollten die Siedlungen besessen und damit demonstriert haben, dass die Rechte kein Monopol besitzt über das Land Israel, in dem es neben den Siedlungsblöcken genügend Platz für einen Palästinenserstaat gibt. Stattdessen verzichten IAP-Funktionäre sowohl auf den Kampf um die Herzen einer halben Million östlich der «grünen Linie» lebender Juden als auch auf das Erbe von David Ben Gurion, Moshe Dayan, Yigal Alon, Natan Alterman und Naomi Shemer.

Den Siedlern die kalte Schulter gezeigt zu haben könnte sich eines Tages als katastrophal herausstellen. Mädchen aus den Siedlungen im militärpflichtigen Alter ignorieren die Rabbiner und gehen in die Armee, und was sollen wir unseren Kindern sagen? Sie nicht zu heiraten und eine Familie grosszuziehen? Gott behüte!

Miriam Naor, die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, hat dagegen das Richtige getan, als sie ihren Richterkollegen untersagte, an der umstrittenen Zeremonie teilzunehmen, mit dem Argument, der Austragungsort stehe nicht unter israelischer Souveränität. Tourismusminister Yariv Levins Hetze gegen das Gericht ist ein weiterer schwarzer Fleck in der Causa Netanyahu, der sich nicht dagegen ausgesprochen hatte.

Die Zeremonie wird schon bald vergessen sein und erst dann wieder ans Licht gezerrt werden, wenn es den damit Befassten in den Kram passt. Nicht so Trumps Initiative. Netanyahu mag vielleicht Gründe haben, daran zu glauben, dass es sich hier nur um Geschwätz handle – der Präsident ist dem Twittern verfallen, und es reicht, einen Blick auf eine Weltkarte zu werfen, um zu sehen, dass er kaum etwas von bleibendem Charakter getan hat. Warum also sollte seine erste Aktion eine sein, die den Wünschen jener Regierung widerspricht, die ihm gegenüber freundschaftlicher eingestellt ist als irgendeine andere der Welt? Andererseits hat Netanyahu Gründe, Angst zu haben. Genau wegen dieser wunderbaren Freundschaft könnte Trump in diesem Fall auf seiner Idee bestehen.

Das Kabinett hat nichts zu befürchten, denn Trumps Schritt ist so winzig, dass Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ihn nur mühsam

wird unterstützen können, auch wenn er es tun möchte, um zu beweisen, dass Israel das Abkommen sabotiert. Auch Netanyahu wollte den Schritt unterstützen, denn er glaubt an seine Fähigkeit zu versprechen, zu manövrieren, aber er hält dann seine Versprechen nicht ein. Er tat dies bereits so in seiner Bar-Ilan-Rede, in der er seine Unterstützung für eine Zweistaatenlösung verkündete, während er daran arbeitete, sie zu blockieren.

Dieses Mal aber wählte er Koalitionspartner, die nicht gewillt sind, ihm so viel Bewegungsfreiheit zu geben, dass er wenigstens seine Tricks vorzeigen könnte. Netanyahu fürchtet so sehr, seinen Sitz zu verlieren, dass er das geringste Risiko der Diskrepanzen mit der Partei Jüdisches Haus von Naftali Bennett vermeidet und sogar von einer schwächlichen Geste Abstand nimmt, wie der Linderung der Wohnungsmisere der Palästinenser in der Westbankstadt Kalkiliya. Netanyahus anfänglichem Versprechen der Ausweitung der Fläche der Stadt droht das gleiche Schicksal, denselben Weg zu gehen wie das Abkommen über das Beten an der Jerusalemer Westmauer: Wichtig ist, das Schiff nicht ins Schlingern zu bringen.

Netanyahu wird also fortfahren, den Pfad des Irrtums in Sachen Gründung eines binationalen Staats zu beschreiten, und er wird seinen Manövrierspielraum verlieren. Trump ist ungeduldig, und ihre tiefe Freundschaft könnte von einem Moment zum anderen zum Disput werden. Sollte Netanyahu an Jom Kippur das Sündenbekenntnis «Al chet» rezitiert und um Vergebung für seine Taten gebeten haben, wird es nicht ohne Bedeutung gewesen sein.







Dan Margalit ist freischaffender Journalistund lebt in Israel.