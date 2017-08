Bibi hat Lateinamerika im Visier

ISRAEL

15. August 2017

Israels Premier will noch im September Argentinien und Mexiko besuchen.



Der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu bleibt trotz (oder vielleicht gerade wegen) der gegen ihn laufenden polizeilichen Untersuchung ein überzeugter Verfechter der Reisediplomatie. Mit Kasachstan, Singapur, Australien und fünf afrikanischen Staaten hat er in den letzten 13 Monaten nicht weniger als acht Länder besucht, doch offenbar ist seine Sehnsucht nach fremden Gestaden damit noch längst nicht gestillt. Laut einem Bericht in der «Jerusalem Post» plant der israelische Premier für Mitte September Visiten in Argentinien und Mexiko. Sollte die Absicht in die Tat umgesetzt werden können, wäre Netanyahu der erste amtierende israelische Regierungschef, der Lateinamerika einen Besuch abstattet. Von dort würde Netanyahu nach New York reisen, wo am 19. September seine Ansprache vor der UNO-Vollversammlung auf dem Programm steht. Am gleichen Tag wird sich auch US-Präsident Donald Trump an die Welt wenden. Nach seinem Abstecher zum UNO-Glaspalast am Hudson River wird der Premierminister sich mit der Rückkehr nach Israel beeilen müssen, um die Heimat noch vor Beginn von Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, am. 20 September zu erreichen. Netanyahus Lateinamerikareise würde zusammenfallen mit dem 70. Jahrestag der UNO-Abstimmung über den Teilungsplan. Damals hatten 13 lateinamerikanische und karibische Staaten mit ihren befürwortenden Stimmen einen entscheidenden Beitrag zur Unabhängigkeit des Staates Israel geleistet. Heute konzentriert sich das Interesse der lateinamerikanischen und karibischen Staaten an der Kooperation mit Israel laut JP vor allem auf die Bereiche Technologie, Landwirtschaft, Sicherheit und medizinisches Wissen. Dass Netanyahus Wahl für seinen ersten Besuch in diesem Teil der Welt auf Argentinien und Mexiko gefallen ist, dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass beide Staaten über starke zionistisch-jüdische Gemeinden verfügen. [TA]