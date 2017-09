Beziehungen zur arabischen Welt «besser denn je»

PREMIER NETANYAHU

6. September 2017

Aber noch immer seien diese Beziehungen an der Oberfläche nicht sichtbar.

Die Beziehungen Israels zur arabischen Welt seien noch nie so gut gewesen wie jetzt, behauptete Regierungschef Binyamin Netanyahu am Mittwoch an einem Rosch-Haschana-Empfang für israelische Diplomatenim Aussenministerium in Jerusalem. Einerseits sprach Netanyahu von einem «Durchbruch», doch räumte er andererseits ein, dass Israelks Fühlungsnahme zu moderaten sunnitischen Staaten in der Region noch nicht soweit gediehen wären, dass die Araber offen zu ihnen stehen würden. Was effektiv mit dne arabischen Staaten geschehe, sagte der Premierminister, habe sich in der Geschichte Israels bisher nicht zugetragen, «auch dann nicht als wir Abkommen unterzeichneten.» Kooperation mit Araberstaaten existiere «auf verschiedenen Ebenen und mannigfaltugen Arten.», auch wenn sie auf der Oberfläche noch nicht sichtbar sei. Aber fern vom öffentlichen Auge sei diese Aktivität viel intensiver als alles bisher in der Geschichte des Staates Israel dagewesene. «Da ist eine gewaltige Veränderung; die ganze Welt verändert sich», unterstrich ein sichtlich zufriedener Netanyahu. [JU]