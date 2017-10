Bewegung im Markt um koscheres Fleisch

BASEL

Valerie Wendenburg, 20. Oktober 2017

In Basel macht ein Privatanbieter der Jüdischen Genossenschafts-Metzgerei Konkurrenz, indem er koscheres Fleisch aus Polen günstig in der Schweiz verkauft – die Israelitische Gemeinde appelliert nun an ihre Mitglieder.

Die Neuigkeit kam kurz vor den hohen jüdischen Feiertagen: Pünktlich zu Rosch Haschana hat Benjamin Goldstein «günstiges Fleisch» aus Polen mit dem Hechscher des Rabbiners der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG), Rav Benzion Snyders, angeboten. Mit Flyern machte er Werbung für seine Aktionen in Form von «Jom-Tov-Boxen» – und der Basler Jüdischen Genossenschafts-Metzgerei (JGM) blieb nichts anderes übrig, als nachzuziehen und die bestehende Kundschaft mit Angeboten ihrerseits bei der Stange zu halten (tachles berichtete). Mit dem Segen des IRG-Rabbiners wurde so ein Konkurrenzkampf in einem ohnehin kleiner werdenden Markt entfacht. Die Genossenschafts-Metzgerei ist nun nicht länger lediglich mit günstigen Angeboten im grenznahen Ausland konfrontiert

Kunden aus der ganzen Schweiz

Das neue Angebot scheint aber weit über die Grenzen Basels hinauszustrahlen: Benjamin Goldstein, Inhaber der Firma LG Global Group GmbH in Allschwil, beschreibt seine Unternehmung als Geschäft mit der Vision, gute Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. Gegenüber tachles sagt er, die Nachfrage an seinem Angebot sei «sehr, sehr gross». Gerade vor den hohen Feiertagen sei der Andrang bemerkenswert gewesen, aus der ganzen Schweiz seien Kunden mit dem Auto gekommen, in das sie das von ihm zu vergleichsweise günstigen Preisen verkaufte Koscherfleisch geladen hätten. Schon heute lägen zahlreiche Bestellung für die Pessachfeiertage vor. «Die Kundschaft aus Basel ist bisher nicht so gross», räumt Goldstein ein, sie profitiere aber schon heute von seinen Angeboten. Denn aufgrund seiner Aktionen vor Rosch Haschana habe die Jüdische Genossenschafts-Metzgerei in Basel ebenfalls spezielle Preise für die Kundschaft bereit gehalten. Goldstein setzt langfristig aber auch auf Basler Kunden, da er ein eigenes Geschäft an der Allschwilerstrasse plant. Der Laden ist zurzeit im Umbau begriffen. «Noch fehlen einige Genehmigungen des Kantons Basel-Stadt; wenn ich diese erhalten habe, kann das Geschäft aber eröffnet werden», so Goldstein. Finanziell sei das Konzept insofern noch nicht gänzlich abgesichert, als noch offen sei, welche Anforderungen seitens des Kantons gestellt werden. Die Ladeneinrichtung und alle bisher planbaren Dinge seien im Budget gesichert, was aber darüber hinaus finanziell auf ihn zukomme, sei noch unklar, so Goldstein.

Am Montag fand die Generalversammlung der LG Global Group GmbH statt, und auf ihr wurden weitere Ziele ins Auge gefasst. So soll das Konzept des Unternehmens «massiv erweitert» werden. «Unser Ziel ist es, dass wir so günstig werden, dass selbst die Franzosen zu uns nach Basel zum Einkaufen kommen», sagt Goldstein. Bei immer grösserer Nachfrage könnte seine Firma immer günstigere Preise offerieren – und er gibt sich optimistisch. So würden zurzeit auch schweizweit Gespräche mit Geschäften laufen, die eine Koscherabteilung führen und auch Interesse daran zeigen, Fleisch der LG Global Group GmbH in ihren Läden zu verkaufen. Auf die Basler Genossenschafts-Metzgerei angesprochen gibt sich Goldstein offen, er sagt: «Wir müssen keine Konkurrenz sein, es wäre ja auch ein Kooperation möglich.»

IGB grenzt sich klar ab

Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB), die sich – im Gegensatz zur IRG – bisher nicht zum Thema geäussert hat, macht ihren Standpunkt nun gegenüber tachles klar. Ronald Fried, Präsident der Kommission für rituelle Betriebe, sagt: «Ein zusätzlicher Import von Koscherfleisch könnte den Bestand der Jüdischen Genossenschafts-Metzgerei gefährden. Die Restaurationsbetriebe Topas und Holbeinhof sind angewiesen, das Fleisch nur von der JGM zu beziehen. Auch unseren Gemeindemitgliedern empfehlen wir, koscheres Fleisch weiterhin in der Jüdischen Genossenschafts-Metzgerei in Basel zu kaufen. Damit tragen wir dazu bei, dass die Koscherfleischversorgung in Basel auch für die nächsten Jahre gesichert werden kann.» Diesen Worten schliesst sich der Gemeinderabbiner der IGB, Mosche Baumel, auf Nachfrage von tachles an. Damit grenzen sich die Verantwortlichen der IGB zur IRG ab, die das Angebot von Goldstein gutgeheissen hat. Die IGB indessen geht auf Distanz zu den Angeboten der LG Global Group GmbH und stellt sich hinter die traditionsreiche JGM, die als Selbsthilfe bereits 1925 als erste jüdische Metzgerei in Basel an der Friedrichstrasse 26 eröffnet wurde. Bisher scheinen sich die IGB-Mitglieder an die Vorgaben der Gemeinde zu halten – wie lange sie aber den günstigen Angeboten widerstehen können und sich solidarisch mit der JGM zeigen, ist in Zeiten des freien Wettbewerbs offen.

Geringe Importmengen

Es bleibt nun abzuwarten, ob der Vorstoss eines privaten Anbieters in einen ohnehin nicht besonders grossen Markt tatsächlich langfristige Veränderungen für Basel und auch die Schweiz mit sich bringt – und wie lange sich die JGM von der Konkurrenz unbeeindruckt zeigen kann. Vom Bundesamt für Landwirtschaft erfuhr tachles im August die Importmengen: So wurden im Jahr 2016 132 Tonnen koscheres Rindfleisch und 8 Tonnen koscheres Schaffleisch importiert (vgl. tachles 33/17). In der Schweiz ist das Schächten per Volksinitiative im Jahr 1893 verboten worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Zulässigkeit des Verbots des Schächtens bestätigt – vorausgesetzt, dass es den Glaubensangehörigen möglich ist, koscheres Fleisch, das ihren religiösen Vorstellungen entspricht, aus dem Ausland zu beziehen. Der hohe Stellenwert der Glaubens- und Gewissensfreiheit rechtfertigt es, die Einfuhr von Koscher- (und auch von Halal-) Fleisch zu erlauben, um eine ausreichende Versorgung der entsprechenden religiösen Gemeinschaft sicherzustellen. In Zeiten des freien Wettbewerbs und und des Online-Shoppings (vgl. Kasten) scheinen es alteingesessene Geschäfte schwer zu haben, sich zu behaupten – davon ist offensichtlich auch der Koschermarkt nicht ausgenommen.