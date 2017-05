Bevölkerung zehn Mal grösser als 1948

ISRAEL

1. Mai 2017

In Israel leben fast 8,7 Millionen Menschen.

Am Vorabend des 69. Unabhängigkeitstags des Staates Israel – er wird heute Montagabend und den ganzen morgigen Dienstag gefeiert – lebten im Lande 8,68 Millionen Personen, über zehn Mal mehr als 1948 bei der Staatsgründung. Das gab das Statistische Zentralbüro (CBS) in seiner traditionellen Übersicht aus Anlass des Feiertags bekannt. 74,7 Prozent der iseaelischen Bevölkerung sind heute Juden, 20,8 Prozent arabische Christen oder Muslime. Die verbleibenden 4,5 Prozent setzen sich aus nicht-arabischen Christen und Mitgliedern anderer Religionen zusammen oder bezeichnen sich als areligiös. Hinzu kommen 183'000 in Israel lebende Ausländer. Seit dem letzten Unabhängigkeitstag wuchs die israelische Bevölkerung um fast 160000 Menschen oder 1,9 Prozent. Laut CBS dürfte die Zahl der Einwohner bis zum Hundertjahr-Jubiläum 2048 die Marke von 15 Millionen erreichen. Immer mehr Einwohner Israels sind bereits im Land geboren: Heute sind es schon 75 Prozent, von denen die Hälfte Eltern haben, die selber auch schon in Israel zur Welt gekommen sind. 1948 waren demgegenüber erst 35 Prozent der Israeli im Land geboren. [TA]