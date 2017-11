Besuch vom Staatspräsidenten

JERUSALEM

3. November 2017

Die Freunde der Hand-in-Hand-Schule haben Besuch vom israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin erhalten.

Zu diesem Anlass waren mit der Direktorin Sevim Araz und dem Israel-Palästina-Programm-Manager Stefan Rothschild auch Vertreter der Schweizer Dear Foundation anwesend. Die 2007 mit grosser Schweizer Präsenz eröffnete Hand-in-Hand-Schule für bilinguale Erziehung in Jerusalem ist die einzige Schule weltweit, in der hebräisch und arabisch sprechende Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse gemeinsam lernen. Für das Schuljahr 2016/17 wurde die Schule mit dem Preis der Jerusalemer Bildungsbehörde ausgezeichnet. In der Begründung betonte die Kommission der Bildungsbehörde: «Diese Schule ist ein Modell und ein Beispiel für alle Bewohner Jerusalems. Wir, die Erwachsenen, lernen von diesen Schülern, wie man gemeinsam lebt, gemeinsam lernt und Koexistenz fördert – in der Hoffnung, dass die Nachricht zur restlichen Bevölkerung der Stadt durchdringt.» [TA]

