Bestes Halbjahr seit jeher

ISRAEL-TOURISMUS

11. Juli 2017

303'000 Touristen kamen alleine im Juni 2017 an.

Was den Tourismus nach Israel betrifft waren die ersten sechs Monate des laufenden Jahres die besten in der Geschichte des Landes. 1,74 Millionen Gäste trafen in der Periode Januar-Juni 2017 in Israel ein. Das sind 26 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Für den Monat Juni 2017 alleine betrugen die 303'000 eintreffenden Touristen eine Zunahme von 28,4 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Juni. Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr stellten sich in der Berichtsperiode auf 9,4 Milliarden Schekel. Hier einige speziell heausragende Resultate: Der Tourismus aus China nahm in der Berichtsperiode gegenüber der gleichen Zeit von 2016 um nicht weniger als 76 Prozent zu, jener aus Russland um 30 Prozent, und der aus den USA um 20 Prozent. Tourismusminister Yariv Levin kommentierte dieses Ergebnis unter anderem wie folgt: «Die Richtigkeit unserer Politik beweist sich ein Mal mehr und trägt Früchte, und wir können sehen, dass eine richtige Marketingstrategie Israel zu neuen Höhen bringen kann. Wir verwirklichen Marketingaktivitäten und innovative Prozesse, um die Marke Israel zu fördern und neue Luftlinien und neue Routen nach Israel zu bringen. Die Richtigkeit dieser Aktivitäten beweist sich Monat um Monat.» Der Minister ist überzeugt, dass Israel mit den korrekten Aktvitäten fortfahren werde, in den kommenden Monaten gute Resultate zu erzielen. [AM]