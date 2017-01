Besteht auf Netanyahu-Entschuldigung wegen Maueraffäre

MEXIKO

31. Januar 2017

Bemerkungen des Premierministers seien wie ein «aggressiver Akt». Präsident Rivlin schaltet sich in die Debatte ein.

Der mexikanische Aussenminister Luis Videgaray verlangte am Montag von Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu eine Entschuldigung für dessen Unterstützung für die Pläne von US-Präsident Donald Trump, eine Mauer entlang der amerikanisch-mexikanischen Mauer zu bauen. Laut Videgaray hätten Netanyahus Bemerkungen sich wie ein «aggressiver Akt» angehört. «Wir hoffen», sagte der Aussenminister, «die israelische Regierung sei vernünftig genug, um Netanyahus Bemerkungen zu korrigieren.» Am Montagabend wurde Yoni Peled, der israelische Botschafter in Mexiko wegen der Krise zu einem Treffen im dortigen Aussenministerium erwartet. Noch vorher warf der Premierminister den Medien vor, die Krise mit Mexiko übertrieben zu haben. Wörtlich meinte er an einer Sitzung seiner Knessetfraktion: «Die linken Medien befinden sich auf einer bolschewistischen Hexenjagd, verbunden mit Gehirnwäsche und Rufmord gegen mich und meine Familie.» Pro memoria: Nahc Bekanntwerden der Trumpschen Baupläne hatte Netanyahu getweetet: «Präsident Trump hat recht. Ich habe eine Mauer entlang Israels Südgrenze gebaut. Sie stoppte alle illegale Immigration. Grossartiger Erfolg, grossartige Idee.» Um die sich aufbauenden Spannungen zu relativieren, sprach der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin in der Nacht vom Montag auf den Dienstag mit seinem mexikanischen Amtskollegen. [JU]