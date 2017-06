BETTE MIDLER

Valerie Wendenburg , 16. Juni 2017

Bei den diesjährigen Tony Awards ist Bette Midler als beste Schauspielerin im Musical «Hello Dolly!» ausgezeichnet worden. Und sie sorgte für gute Stimmung. Als die Entertainerin auf die Bühne kam, um eine Dankesrede zu halten, hatte sie eine beachtliche Liste der Menschen im Kopf, denen sie danken wollte. Dies dauerte allerdings so lange, dass irgendwann das Orchester zu spielen begann, um die US-amerikanische Schauspielerin zum Schweigen zu bringen. Bette Midler allerdings liess sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen, sie sagte schlicht: «Hört mit dem Mist auf», und sprach unbeirrt weiter. Das Publikum applaudierte, und das Orchester hörte wieder auf, zu spielen. Schliesslich verliess Midler nach mehr als vier Minuten die Bühne mit ihrer Dankesrede am Ende war sie aber noch nicht. So setzte sie ihre Rede nach dem Anlass vor Journalisten und im Internet fort, dies berichtet die Zeitung «USA Today». Ergreifend dankte sie Menschen aus ihrer Heimat Hawaii, die sie für das Theater begeistert und auf diese Weise aus der Armut gerettet hätten. Via Twitter dankte sie schliesslich noch dem Ensemble von «Hello, Dolly!», dies habe sie zuvor schlicht vergessen. Die 71 jährige Middler schrieb: «Bitte vergebt mir, Leute. Ich bin alt.»