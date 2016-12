Bestattungen

UNTERSCHIEDLICHE BEDINGUNGEN

Valerie Wendenburg, 16. Dezember 2016

Menschen, die nicht Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind, müssen extra Gebühren für eine Beerdigung auf einem jüdischen Friedhof zahlen. Die Konditionen variieren, wie eine Umfrage zeigt. In der Israelitischen Gemeinde Basel ist laut Statuten für die Bestattung von Nichtgemeindemitgliedern eine Grabtaxe zu entrichten, die durch die Steuerkommission festgesetzt wird. Diese Regelung betrifft jüdische Personen. Wie die Taxen für nicht jüdische Partner aussehen, ist noch nicht definitiv geregelt. Der Vorstand wird zur Frage, unter welchen Umständen ein nicht jüdischer Partner auf dem entsprechenden Grabfeld für gemischt-religiöse Paare beerdigt werden kann, in nächster Zeit ein Reglement erstellen. Anders in der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ): Hier ist der Friedhof prinzipiell bislang ausschliesslich für ICZ-Mitglieder bestimmt. Auch in der Jüdischen Liberalen Gemeinde Zürich werden grundsätzlich keine Grabplätze an jüdische oder nicht jüdische Nichtmitglieder verkauft. Die Friedhofkommission kann aber in wenigen Ausnahmefällen von dieser Regel abweichen. Die Gebühr übersteigt dann das Zehnfache eines Mitgliederbeitrags. Für nicht jüdische Partner eines Mitglieds beträgt die Gebühr die Hälfte des zehnfachen Mitgliederbeitrages. Auch in der Jüdischen Gemeinde Biel werden auf dem jüdischen Friedhof grundsätzlich nur Mitglieder der Gemeinde oder Personen, die eine Beziehung zur Stadt Biel haben, begraben. Aber auch hier werden aber Ausnahmen gemacht: Die Gebühr, die die Gemeinde verrechnet, um Nicht-Gemeindemitglieder (auch nicht jüdische Ehepartner) zu begraben, wird nach deren finanziellen Verhältnissen festgelegt. Der einmalige Entrichtungsbeitrag wird mit einer etwa fünfstelligen Summe beziffert. Der Jüdische Friedhof in Bern wird für die Jüdische Gemeinde Bern (JGB) geführt und steht daher grundsätzlich auch nur den Gemeindemitgliedern zur Verfügung. In Einzelfällen kann es auch hier vorkommen, dass Nichtmitglieder auf dem Friedhof der JGB bestattet werden. In diesen Fällen kostet ein Grabplatz mindestens 25 000 Franken. Mitglieder der JGB können ihrem nicht jüdischen Ehepartner durch die Bezahlung eines Zuschlags zum jährlichen Mitgliederbeitrag einen Grabplatz sichern.